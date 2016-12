Rio 2016: nuoto, Paltrinieri oro e Detti bronzo nei 1500 sl

14 agosto 2016

Una strepitosa doppia medaglia per l'Italia nei 1500 stile libero ai Giochi di Rio 2016. Gregorio Paltrinieri domina la gara dall'inizio alla fine, nuotando a lungo sotto il record del mondo e vince in solitaria con il tempo di 14'34"57 mettendosi l'oro al collo . Per l'Italia è il sesto oro in questa spedizione brasiliana. L'altro azzurro Gabriele Detti conquista il bronzo, chiudendo in 14'40"86. Argento all'americano Connor Jaeger in 14'39"48.

Immenso Paltrinieri, che già in batteria aveva dato un assaggio del suo stato di forma e della sua potenzialità esplosiva, chiudendo con il miglior tempo di 14'44"51 dando un messaggio chiaro e forte delle sue intenzioni ai rivali, su tutti l'australiano Mack Horton - oro nei 400 - e gli statunitensi Connor Jaeger, vicecampione del mondo, e Jordan Wilimovski. Il cinese Sun Yang, campione uscente e primatista mondiale, lascia tutti increduli e si fa fuori da solo non qualificandosi. L'azzurro di Carpi si prende tutta la scena, domina la vasca, rende tutto facile. Anche la sfida più lunga in acqua. "Mi diverto e questa è la cosa più importante", ha continuato a ripetere Greg. E si diverte, con quel sorriso sfoderato a ogni occasione. Era l'uomo da battere, non c'è l'hanno fatta. E' entrato in acqua per la finale da numero uno, l'ha affrontata e vinta da numero uno, facendo gara da solo. Da quel quinto posto a Londra 2012, la sua prima Olimpiade a 18 anni non ancora compiuti, di strada e di vasche ne ha fatte tante. Fino al titolo a cinque cerchi di oggi. Ed è solo l'inizio. Non solo Paltrinieri, perché l'amico Gabriele Detti, che si allena con Greg e condivide tutte le fatiche in allenamento, completa l'opera azzurra con uno splendido bronzo, che arriva dopo quello nei 400 sl.