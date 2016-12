Rio 2016: Neymar "Non sarò più capitano del Brasile"

21 agosto 2016

"Grazie Dio per questa felicità che ci hai dato. Ma dopo averne parlato con la mia famiglia ho deciso di non essere mai più capitano della nazionale". E' un annuncio a sorpresa quello di Neymar dopo aver trascinato il Brasile alla conquista del primo oro olimpico. "Qui c'è gente che dovrà mandare giù quello che abbiamo fatto, la nostra vittoria - ha detto l'asso del Barcellona - ma noi abbiamo risposto sul campo. Ora Tite può cercarne un altro".

"Che sensazioni provo? Non riesco a deascriverli. Ho realizzato il mio sogno ed esserci riuscito nel mio paese mi rende molto orgoglioso - ha proseguito Neymar lasciando da parte qualsiasi polemica nei confronti dei critici - Il rigore decisivo? In quel momento l'unica cosa che avevo in mente è che dovevo farlo". "E' un gesto nobile da parte di Neymar lasciare la decisione sul capitano a Tite - ha detto il ct olimpico Rogerio Micale - Io volevo che lui fosse il capitano perché era la persona migliore per farlo".