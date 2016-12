Rio 2016, lotta libera: Chamizo si rialza, è medaglia di bronzo

21 agosto 2016

Chamizo si presenta al match con il pimpante Molinaro con una vistosa fasciatura al braccio sinistro: inizio di studio, quindi la superiorità dell'azzurro è piuttosto evidente. Allo scadere dei 6 minuti il punteggio è 4-2 per Chamizo, quindi lo statunitense ricorre al challenge: i giudici metteranno la parola fine all'incontro, aggiungendo un punto a ciascuno (5-3). Nonostante il successo l'amarezza è ancora grande per il campione del mondo: "Il bronzo è una grande medaglia ma sono deluso. Ho lavorato per quattro anni ma non per il bronzo. Volevo ottenere il meglio - ha detto tra le lacrime - In semifinale il gomito mi è uscito e rientrato. Io ci convivo con i problemi al gomito. Ma niente, sono contento per il risultato che ho portato all'Italia, loro praticamente mi hanno dato un'altra vita e penso che saranno molto contenti di questo risultato, anche se non è il meglio. Ma mi sono battuto lo stesso. Non mi sono sentito carico come al solito, sarà stata la pressione...".