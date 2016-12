Rio 2016 LIVE - La giornata degli azzurri e le medaglie olimpiche Tutti i risultati dei Giochi olimpici brasiliani in tempo reale

18 agosto 2016

BASKET MASCHILE: SERBIA IN SEMIFINALE ORE 04:45 La Serbia vola in semifinale eliminando la Croazia 86-83, dopo un terzo tempo devastante (parziale di 34-14). In semifinale sfida all'Australia

VOLLEY MASCHILE: BRASILE IN SEMIFINALE ORE 04:41 Il Brasile si è qualificato per la semifinale. I verdedoro hanno battuto l'Argentina 3-1 (25-22; 17-25; 25-19; 25-23) e ora affronteranno la Russia

100 M OSTACOLI: TRIPLETTA USA, ORO ALLA ROLLINS ORE 03:57 Tripletta a stelle e strisce nella finale dei 100 metri ostacoli: oro per la Rollins (12.48) davanti alle connazionali Ali e Castlin.



BEACH VOLLEY: BRONZO PER WALSH/ROSS ORA 3.56 Beach volley: Walsh/Ross (Usa) battono 15-9 Larissa/Talita (Bra) e vincono il bronzo! Per Walsh si tratta della quarta medaglia oilimpica consecutiva

200 M DONNE: ORO PER ELAINE THOMPSON ORE 03:40 Nella finale dei 200 metri donne oro per la giamaicana Elaine Thompson (già vincitrice dei 100 metri, prima donna a vincere i 100 e i 200 in una stessa Olimpiade dal 1988, quando trionfò Florence Griffith Joyner) con il tempo di 21.78. Alle sue spalle l'altleta dei Paesi Bassi Dafne Schippers, argento in 21.88. Terzo gradino del podio per la statunitense Tori Bowie in 22.15.



LUNGO DONNE: ORO A TIANNA BARTOLETTA ORE 03:30 Dopo l’estenuante tira e molla degli ultimi giorni, Darya Klishina (unica russa di tutta l’atletica) è uscita di scena dalla corsa alla medaglia, saltando un 6,63 insufficiente per entrare fra le otto che si sono giocate le medaglie. L'oro è andato all'americana Tianna Bartoletta, che ha saltato 7,17, argento all'altra americana Brittney Reese con un salto in 7,15. Il bronzo va alla serba Ivana Spanovic con 7,08.

200 M UOMINI: GATLIN ELIMINATO IN SEMIFINALE ORE 3.19 Edward vince la terza batteria dei 200 con 20″08 e clamorosamente Gatlin è fuori dai giochi con 20″13, sopravanzato da Marrtina con 20″10. Ripescati Gemili e Gulyiev. Fuori anche l'azzurro Galvan, ottavo nella sua batteria.



200 M UOMINI: BOLT IN FINALE CON 19.78 ORE 03:11 Tutto facile per Usain Bolt nella semifinale dei 200 metri: il giamaicano vince la sua batteria in 19.78 rallentando vistosamente nel finale



LUNGO FEMMINILE: SUBITO FUORI LA RUSSA KLISHINA ORE 02:58 E' presto finita l'Olimpiade russa nell'atletica: Darya Klishina, l'unica atleta ammessa ai Giochi, si è piazzata nona nei salti elimitori della prova del lungo e quindi non ammessa agli ultimi 3 salti validi per il podio.

100 M OSTACOLI: RISULTATI DELLE SEMIFINALI ORE 02:06 100 M OSTACOLI. La prima semifinale è andata all'americana Brianna Rollins in 12"47 sulla bahamense Pedrya Seymour in 12"64. La seconda semifinale ancora a una statunitense: Nia Ali vince in 12"65, precedendo la canadese Phylicia George in 12"77. La terza semifinale ancora a un'americana: vince Kristi Castlin in 12"63 sulla britannica Cindy Ofili in 12"71. Ripescate la tedesca Cindy Roleder (12"69) e la britannica Tiffany Porter (12"82). Appuntamento alle 3.55 per la sfida per l'oro.

BASKET: USA IN SEMIFINALE ORA 01:23 Finisce 105-78 tra il quarto di finale tra gli Usa e l'Argentina. Statunitensi dominanti, ma grandissimo il tifo albiceleste che omaggia Manu Ginobili, in lacrime al termine della sua ultima apparizione con la nazionale argentina. Per Gli Usa in semifinale sfida con la Spagna. Miglior realizzatore nelle file dei campioni olimpici in carica Durant con 27 punti, seguito da George (17) e Cousins (15). Nelle file dei sudamericani, che partono bene nei minuti iniziali ma si arrendono allo strapotere degli avversari, svettano i 15 punti di Scola, i 14 punti di Ginobili e i 13 di Campazzo. Si conclude così l'era della 'Generacion Dorada', oro ad Atene 2004. Nell'altra semifinale la sorpresa Australia attende la vincente di Croazia-Serbia.

3000 SIEPI: SQUALIFICATO KEMBOI ORA 01.10 Atletica: squalificato Kemboi nei 3000 siepi maschili. Il bronzo va allora al francese Mekhissi

VOLLEY UOMINI: ITALIA IN SEMIFINALE ORE 00:23 L'Italia si qualifica per le semifinali del torneo di volley maschile ai Giochi di Rio de Janeiro. Ai quarti di finale gli azzurri battono 3-0 l'Iran (31-29, 25-19, 25-17). Prossimo avversario gli Stati Uniti giustizieri della Polonia sempre per 3-0. Migliori in campo per l'Italia Ivan Zaytsev ed Osmany Juantorena autori rispettivamente di 18 e 16 punti.

BASKET, TONY PARKER LASCIA LA NAZIONALE ORE 23:47 Tony Parker lascia la nazionale francese di basket. Il playmaker dei San Antonio Spurs lo ha annunciato al termine del match perso dai transalpini contro la Spagna (92-67), ai quarti di finale. Il 34enne fuoriclasse che ha giocato in Francia per quasi meta' della sua carriera, ha detto di "un sacco di grandi e bei ricordi e un sacco di ricordi meno belli, ma questo e' lo sport". La Francia non si e' qualificata per i 2004 Giochi di Atene ne' ai Giochi di Pechino 2008 ed aveva chiuso al sesto posto a Londra quattro anni fa. L'unica medaglia olimpica vonta alla pallacanestro francese, l'argento di Sydney, risale al 2000 quando Parker non era in squadra.

CALCIO, FINALE GERMANIA-BRASILE ORE 23:03 Due anni dopo, sara' ancora Germania-Brasile. E' infatti la 'National Mannschaft' tedesca, in versione olimpica, la seconda finalista del torneo di calcio di Rio 2016. Nella semifinale giocata oggi a San Paolo, ha battuto la Nigeria per 2-0 e ora affrontera' la Selecao per l'oro dei Giochi sabato al Maracana'. Per i brasiliani sara' l'occasione di esorcizzare il 'fantasma' dell'1-7 ai Mondiali 2014, a Belo Horizonte, ma l'incubo continuera' se vincera' la squadra del ct Horst Hrubesch

TUFFI, ELIMINATA NOEMI BATKI ORE 22:58 Niente da fare per Noemi Batki nel trampolino da 10 metri. La tuffatrice azzurra chiude con il punteggio di 256,90 al ventiseiesimo posto. Vince l’eliminatoria la cinese Si Yajie.

PALLANUOTO DONNE: FINALE ITALIA-USA ORE 22:45 Saranno gli Usa a contendere l'oro al Setterosa nella pallanuoto venerdì sera. Le americane, nella seconda semifinale di giornata, hanno battuto 14-10 l’Ungheria. Finale per il terzo posto tra Ungheria-Russia

BOXE, RIMOSSI ALCUNI GIUDICI DI RIO ORE 22:44 L'organo di governo della boxe olimpica, l'Aiba, ha rimosso alcuni giudici e arbitri dai Giochi di Rio dopo le polemiche sulle decisioni dei match. L'Aiba ha detto in un comunicato di aver rivisto tutte le decisioni nei 239 incontri disputati fino ad oggi e di aver trovato che "meno di una manciata" di queste non erano al livello previsto. "Gli arbitri e i giudici interessati non opereranno più alle Olimpiadi di Rio" ha annunciato l'Associazione, spiegando che tutti i giudizi non subiranno modifiche. L'Aiba non ha fatto nomi. Il caso è finito sotto i riflettori questa settimana, quando pugili irlandesi e statunitensi hanno protestato sostenendo di essere stati 'derubati' nei match validi per i quarti di finale. L'irlandese campione del mondo dei pesi gallo Michael Conlan si è infuriato in diretta televisiva dopo aver perso contro il russo Vladimir Nikitin. L'allenatore americano Billy Walsh, irlandese, si è unito alla protesta dopo Gary Russell, pesi superleggeri, ha perso una medaglia quando un discusso giudizio ha assegnato la vittoria all'uzbeko Fazliddin Gaibnazarov. "Il giudizio è stato atroce", ha detto ai giornalisti. "L'ultima volta che ho visto una cosa del genere è stato a Seul nel 1988, quando Roy Jones venne derubato in finale".

BASKET, SPAGNA IN SEMIFINALE ORE 21:34 Finisce il secondo quarto di finale. Dopo l'Asustralia, supera il turno anche la Spagna che domina la Francia 92-67. Furie Rosse superiori per tutto il match. Ora attendono la vincente della sfida tra USA e Argentina in programma alle 23.30.

VOLLEY, USA IN SEMIFINALE ORE 21:24 Saranno gli Stati Uniti l'avversario in semifinale del torneo di volley maschile di Rio 2016 della vincente del match fra Italia e Iran. Nel pomeriggio brasiliano gli Usa hanno sconfitto nettamente la Polonia 3-0 (25-23, 25-22, 25-20). Dall'altra parte del tabellone avanza la Russia che supera 3-0 il Canada mentre nella notte italiana si sfideranno Argentina e Brasile.

CIO, HICKEY SI DIMETTE ORE 21:13 L'irlandese Patrick Hickey, l'esponente di punta del Cio arrestato a Rio de Janeiro nell'ambito di un'indagine su una rete illegale di vendita di biglietti per le Olimpiadi 2016, si è "temporaneamente" dimesso da tutti gli incarichi in seno al movimento olimpico.

CALCIO, BRASILE IN FINALE ORE 20:01 Missione quasi compiuta per il Brasile che si qualifica per la finale del torneo olimpico di calcio maschile a Rio e tiene vivo il sogno di vincere la medaglia d'oro. La Seleçao di Micale travolge l'Honduras con un tennistico 6-0 al Maracanà e ora se la vedrà con la vincente di Nigeria-Germania: apre e chiude le marcature Neymar (l'1-0 dopo 15 secondi), in mezzo a segno Marquinhos, Luan e due volte Gabriel Jesus, neo acquisto del Manchester City.

BASKET, AUSTRALIA IN SEMIFINALE ORE 19:40 L'Australia si è qualificata per la semifinale del torneo olimpico di pallacanestro maschile, schiantando 90-64 la Lituania a Rio de Janeiro. Gli australiani affronteranno per un posto in finale la vincente della partita tra Serbia e Croazia. Patty Mills è stato il miglior marcatore dell'incontro con 24 punti.

CONTI: "TESTA ALLA FINALE" ORE 19:00 "Il sogno di ogni atleta è di giocarsi una finale olimpica, siamo venuti qui per quello e l'abbiamo raggiunta. Adesso, dopo questi 15' di festeggiamenti ci prepareremo per la finale": felice ma con i piedi per terra, Fabio Conti, ct del Setterosa che ha appena battuto la Russia 12-9, guadagnandosi cosi' la finale olimpica. Conti festeggerà proprio venerdi' sera a Rio la sua 200ma panchina e, dice alla Rai, "non avrei potuto avere regalo migliore. Non e' stato semplice. Grazie al sostegno arrivato dall'Italia".

PALLANUOTO, ITALIA IN FINALE! ORE 18:31 Impresa delle ragazze della pallanuoto: Russia battuta 12-9 e Setterosa in finale per la medaglia d'oro. Adesso le azzurre aspettano la vincente di Ungheria-Usa, in programma questa sera alle 21:30

EQUITAZIONE, FRANCIA ORO NEL SALTO A OSTACOLI ORE 18:12 La squadra francese di salto a ostacoli ha conquistato la medaglia d'oro nei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. I cavalieri francesi, che avevano già vinto la medaglia d'oro al concorso completo per squadre, hanno preceduto gli Stati Uniti (argento), mentre Canada e Germania sono impegnate nel percorso di spareggio per il bronzo.

3000 SIEPI: ORO A KIPRUTO ORE 17:29 Conselus Kipruto ha vinto la medaglia d'oro nei 3000 siepi alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il 21enne keniano, argento mondiale un anno fa, chiude con il tempo di 8'03"28 nuovo record olimpico. Medaglia d'argento all'americano Evan Jager, bronzo per l'altro kenyano Ezekiel Kemboi già oro ad Atene 2004 e Londra 2012.

ATLETICA: SANTIUSTI IN SEMIFINALE NEGLI 800 ORE 16:55 Buona prova per Yusneysi Santiusti Caballero che si qualifica per le semifinali degli 800 metri. L'azzurra ha chiuso la sua batteria al secondo posto, 2'00"45 il suo tempo, dietro soltanto la polacca Angelika Cichocka (2`00"43), guadagnandosi così la possibilità di giocarsi la finale. "Sono contenta, l'obiettivo era la qualificazione alla semifinale. Durante la gara le gambe mi tenevano ed ho cercato di controllare, poi a 150 metri mi sono lanciata, stavo bene e mi sono piaciuta. La semifinale sarà un'altra gara e farà storia a parte ma io sono carica e contenta", ha detto.

PALLAVOLO UOMINI: RUSSIA IN SEMIFINALE ORE 16:15 C'è la prima semifinalista nel torneo maschile di pallavolo. Si tratta della Russia, che in poco più di un'ora ha eliminato il Canada 3 set a 0 nei quarti di finale. Partita senza storia: 25-15 25-20 25-18. I russi attendono la vincente del quarto tra Brasile e Argentina.



K2 200: ELIMINATI CRENNA-RICHETTI ORE 16:03 Nulla da fare nemmeno per la coppia del K2 200: Richetti e Crenna hanno chiuso al quinto posto la semifinale, venendo eliminati. Niente finale per gli azzurri, quindi.



C1 200: TACCHINI ELIMINATO ORE 15:49 Carlo Tacchini non riesce a centrare la finale nella canoa C1 200 metri. L'azzurro si è piazzato al quarto posto, parteciperà dunque alla finale B.



5000 M UOMINI: MO FARAH IN FINALE ORE 15.45 Piccolo brivido per Mo Farah nella batteria di qualificazione alla finale dei 5000 m piani. Il campione britannico è stato toccato in corsa dall'americano Hassan Mead: Farah è rimasto in piedi, mentre lo statunitense è finito a terra. Nessun problema, comunque: Farah ha chiuso la batteria al terzo posto, qualificandosi alla finale. Miglior tempo assoluto nelle due batterie stampato da Paul Chelimo (13'19"54).



K2 1000: RIPAMONTI-DRESSINO IN FINALE ORE 15.30 Il K2 italiano è in finale nella categoria 1000 metri. La coppia azzurra formata da Giulio Dressino e Nicola Ripamonti ha chiuso al secondo posto la propria semifinale alle spalle dell'Australia, qualificandosi per la finale, che si terrà giovedì alle 14.08. Gli azzurri hanno fatto segnare il secondo miglior tempo complessivo nelle semifinali (3'17"94). Serbia e Germania avevano già raggiunto la finale.



LANCIO DEL MARTELLO: LINGUA ELIMINATO ORE 15:28 Poco fortunata l'avventura olimpica di Marco Lingua, eliminato nelle qualificazioni del lancio del martello: tre lanci nulli per l'azzurro.



CANOA: CRENNA E RICHETTI IN SEMIFINALE NEL K2 200 METRI ORE 14:49 Ancora una semifinale per l'Italia: Mauro Crenna e Alberto Richetti avanti nel K2 200 metri.



CANOA: TACCHINI IN SEMIFINALE NEL C1 200 METRI ORE 14:43 Carlo Tacchini è 3° nella batteria di qualificazione del C1 200 metri e vola in semifinale.

K2 1000 METRI: DRESSINO-RIPAMONTI IN SEMIFINALE ORE 14.12 Nicola Ripamonti e Giulio Dressino hanno chiuso al quinto posto la batteria di qualificazione nel K2 1000 metri. La coppia azzurra accede così alla semifinale, mentre al Serbia, giunta prima, va direttamente in finale. Staccati, di molto gli azzurri. Nell'altra semifinale vittoria della Germania. Alle 15.26 la semifinale.



ARRESTATO IL PRESIDENTE DEL COMITATO OLIMPICO IRLANDESE La polizia di Rio de Janeiro ha arrestato un membro del Comitato Olimpico internazionale (Cio) sospettato di aver preso parte a una rete di vendita illegale di biglietti per i Giochi Olimpici. L'uomo è stato fermato questa mattina in un hotel di Barra da Tijuca, si tratta del presidente del Comitato Olimpico irlandese Patrick Hickey. Secondo voci non confermate, il dirigente irlandese sarebbe stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore. Nell'ambito della stessa inchiesta, è in carcere in Brasile dal 5 agosto un altro cittadino irlandese, il direttore di THG Sports, Kevin Mallon, specializzato in corporate e sport hospitality.

