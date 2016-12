Rio 2016 LIVE - La giornata degli azzurri e le medaglie olimpiche Vento troppo forte e pioggia: rinviate le gare di canottaggio e il tennis

10 agosto 2016

NUOTO: USA ORO NELLA 4X200 DONNE La campionessa olimpica dei 200 e 400 stile libero Katie Ledecky regala la vittoria alla staffetta statunitense nella 4x200sl (tempo finale 7'43"03) davanti all'Australia (7'44"87) e al Canada (7'45"39).

NUOTO: SPAGNOLA BELMONTE ORO NEI 200 FARFALLA Oro per la spagnola Mireia Belmonte Garcia nei 200 farfalla. La venticinquenne di Badalona regola in 2'04"85 l'australiana Madeline Groves, tre centesimi in ritardo. Bronzo alla giapponese Natsumi Hoshi (2'05"20).



NUOTO: KAZAKO BALANDIN ORO NEI 200 RANA Nei 200 rana maschili si consuma la grande sorpresa. Vince l'outsider kazako Dimitry Balandin che in corsia 8 tocca primo in 2'07"53 per il primo alloro storico a cinque cerchi del Kazakstan. Sul podio lo statunitense Josh Prenot, secondo in 2'07"53, e il russo Anton Chupkov, terzo in 2'07"70. "Non me lo sarei mai immaginato, regalare un oro olimpico al mio paese è un onore. Sono talmente stanco e felice, che non riesco ancora a ragionare e commentare l'impresa compiuta" dichiara il 21enne di Almaty, nuovo padrone della rana olimpica.

SOLLEVAMENTO PESI: CINESE XIANG ORO NEI 69 KG Nel sollevamento pesi con un totale di 261 kg la cinese Yanmei Xiang ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria 69 kg. Argento alla kazaka Zhazira Zhapparkul (259 kg), bronzo all'egiziana Sara Ahmed (255).

JUDO FEMMINILE: GIAPPONESE TACHIMOTO ORO NEI 70 KG La giapponese Haruka Tachimoto ha vinto la medaglia d'oro nel judo categoria 70 kg battendo in finale la colombiana Yuri Alvear. Le due medaglie di bronzo sono state vinte dalla tedesca Laura Vargas Koch e dalla britannica Sally Conway

JUDO: GIAPPONESE BAKER ORO NEI 90 KG Il giapponese Mashu Baker ha vinto la medaglia d'oro nel judo categoria 90 kg. In finale Baker ha sconfitto il georgiano Varlam Liparteliani. Le due medaglie di bronzo sono state vinte dal cinese Xunzhao Cheng e dal coreano Donghan Gwak.

NUOTO: AUSTRALIANO CHALMERS ORO NEI 100SL Kyle Chalmers ha vinto la medaglia d'oro nei 100 stile libero maschili. Il giovane australiano si è imposto in 47"58 precedendo il belga Peter Timmers, argento in 47"80, e lo statunitense campione olimpico uscente, Nathan Adrian, bronzo in 47"85.

RISCATTO BRASILE: POKER ALLA DANIMARCA, DOPPIETTA DI GABIGOL Dopo due 0-0 consecutivi, il Brasile si riscatta sconfiggendo 4-0 la Danimarca e volando ai quarti di finale del torneo olimpico da prima del Gruppo A. Grande protagonista dell'incontro è Gabigol: l'obiettivo di mercato di Inter e Juventus segna una doppietta. Di Gabriel Jesus e di Luan le altre reti dei verdeoro che affronteranno sabato la Colombia. Eliminata invece l'Argentina che non va oltre l'1-1 con l'Honduras e chiude terza nel Gruppo D.

PALLANUOTO: IMPRESA BRASILE CON LA SERBIA 02:43 Mentre la Seleçao del calcio arranca alla ricerca della qualificazione tra le contestazioni della torcida, il Brasile che vince gioca in acqua. Ed è allenato da un "mago" della pallanuoto, Ratko Rudic. La nazionale maschile di casa ha infatti battuto la Serbia campione del mondo 6-5 ed è a suo modo un risultato storico che porta la firma dell'allenatore, già ct del Settebello campione olimpico a Barcellona '92.

DI FRANCISCA: "SONO FELICE, MA..." 02:30 "Mi ero ripromesso di non parlarne, ma diciamo che ci sono state un paio di stoccate discutibili: ma ora sono felice per quest'argento". Elisa Di Francesca è un misto di gioia e rimpianti dopo l'argento del fioretto, al termine di una finale in cui la "panchina" italiana ha contestato alcune stoccate attribuite alla russa. "Diciamo che sono stata stupida io, sapevo che contro un russo devi esser perfetto", ha aggiunto l'azzurra, che sul podio ha sventolato una bandiera dell'Europa.

SCIABOLA: TITOLO ALL'UNGHERESE SZILAGYI 02:25 L'ungherese Aron Szilagyi ha vinto l'oro nella sciabola, battendo in finale l'americano Daryl Homer per 15-8. Bronzo al coreano Junghwan Kim.

BASKET: BRIVIDO DREAM TEAM CON L'AUSTRALIA 02:00 Successo a fatica per gli Usa nella sfida del girone eliminatorio del torneo maschile di basket contro la sorprendente Australia. Il Dream Team, infatti, ha dovuto sudare parecchio prima di piegare in rimonta gli "aussie" per 98-88.

SCHWAZER: "SONO DISTRUTTO" "Sono distrutto". E' stata questa la prima reazione di Alex Schwazer alla notizia della squalifica di otto anni per doping decisa dal Tas. Quando gli è stata comunicata la sentenza, il marciatore - fanno sapere dal suo entourage - ha pronunciato queste parole e poi è rimasto in silenzio per 45' minuti.

FIORETTO: DI FRANCISCA D'ARGENTO 01:42 A quattro anni di distanza, Elisa Di Francisca non riesce a confermarsi campionessa olimpica del fioretto femminile. Da Londra a Rio, la schermitrice azzurra si è dovuta "accontentare" della medaglia d'argento. Questa volta la jesina è stata superato dalla russa Irina Deriglazova, vincitrice per 12-11, al termine di una finale al cardiopalmo. Bronzo per la tunisina Ines Boubakri, che ha superato per 15-11 l'altra russa Aida Shanaeva.

CALCIO: GERMANIA OK, ARGENTINA ELIMINATA 23:41 La Germania supera 10-0 Fiji e si qualifica ai quarti di finale dove incontrerà il Portogallo. Eliminata l'Argentina senza stelle, che ha pareggiato 1-1 con l'Honduras (ora rivale dei coreani), provocando la festa della torcida brasiliana presente nello stadio di Brasilia.

ARCO: SARTORI ELIMINATA 23:22 Guendalina Sartori è stata eliminata negli ottavi del tiro con l'arco individuale femminile ai Giochi di Rio. L'azzurra è stata sconfitta 6-2 dall'indiana Kumari

TENNIS: INCONTRI RINVIATI Il Comitato Esecutivo ha reso noto che la sessione giornaliera dei match di tennis prevista sul Campo Centrale è stata definitivamente cancellata a causa della pioggia. Annullato quindi il match degli ottavi tra Fabio Fognini e Andy Murray. Quelli della sera, invece, potrebbero iniziare alle ore 23:45 italiane; quattro incontri di singolare potrebbero essere disputati alle sugli altri campi, ma non riguardano giocatori italiani. Annullato, quindi, anche il quarto di finale del doppio femminile Errani/Vinci contro Safarova/Strycova

OTTO ANNI DI SQUALIFICA A SCHWAZER 23:10 Brutte notizie per l'atletica italiana. Il Tas ha accolto la richiesta della Iaaf di squalificare per doping Alex Schwazer, condannandolo a otto anni di stop. Lo apprende l'Ansa in ambienti dell'atletica internazionale. La sentenza è stata appena notificata alle parti

FIORETTO: DI FRANCISCA IN FINALE! 23:05 Elisa di Francisca si e' qualificata per la finale del fioretto individuale femminile ai Giochi di Rio, battendo per 12 a 9 la tunisina Ine's Boubakri. L'azzurra, medaglia sicura, torna in pedana per l'oro e affrontera' la vincente della sfida tra le russe Aida Sanaeva e Irina Deriglazova

TUFFI: CHIARABINI/TOCCI SESTI 22:35 Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci hanno chiuso al sesto posto nella finale del trampolino sincro ai Giochi di Rio. I due azzurri hanno chiuso con il punteggio di 395.19. Oro alla coppia britannica Laugher-Mears.

ERRIGO: "TRADITA LA MIO MAESTRO" "Tradita dal mio maestro". Arianna Errigo sfoga così la sua delusione al termine dell'assalto perso agli ottavi del torneo olimpico di fioretto contro la canadese Harvey per 15-11. "E' da gennaio che mi alleno da sola, ma preferisco perdere un oro olimpico - ha aggiunto - ma avere attorno persone che mi rispettano e mi stimano. Sin da stamattina non stavo benissimo - ha poi ammesso - Dal primo assalto ero contratta, tesa. Non si puo' finire il primo match gia' viola in viso e col fiatone. Sono stata schiacciata dalle mie aspettative, non ho resistito al carico".

OLIVA: "RUSSO PERDENTE A VITA" Strascichi polemici dopo l'eliminazione di Clemente Russo nella boxe. Il pugile campano ha contestato duramente la decisione dei giudici che lo hanno dato perdente nel match contro il russo Tiščenko. Dopo il combattimento, duro scontro verbale con l'ex campione e ora commentatore Rai Patrizio Oliva. Quest'ultimo ha replicato così: "Russo stia tranquillo, non sarò così piccino da denunciarlo perché mi ha dato dello stupido. Ma dico che oggi lui non è stato sconfitto ma ha dimostrato di essere un perdente nella vita". "Lo sconfitto è colui che si siede e cerca di analizzare le cause di una battuta d'arresto - dice ancora Oliva -, il perdente invece non accetta le critiche e vuole sempre sentirsi dire che tutto va bene. Ma io sono per la verità"

TIRO CON L'ARCO: FUORI GALIAZZO 22:06 Niente da fare per Marco Galiazzo nel tiro con l'arco. Dopo una sfida combattutissima, la medaglia d'oro di Atene 2004 è stato sconfitto allo shoot-off sul 5-5 (9/*10) dall’accreditato canadese Crispin Duenas

TIRO CON L'ARCO: SARTORI OK 22:04 Guendalina Sartori supera con un netto 6-0 la colombiana Aguirre e accede ai sedicesimi di finale nella gara di tiro con l'arco

INNOCENTI: "ORA POSSO RITIRARMI" Subito dopo aver vinto la medaglia d'argento, Marco Innocenti ha annunciato il suo ritiro. "Sono strafelice, non me l'aspettavo perché ultimamente non ero stato troppo bene. Oggi ho dimostrato che con passione e tenacia si può arrivare ai più alti livelli. Per questo voglio chiudere in bellezza, e dico che dopo questa medaglia mi ritiro: continuerò a fare il tiratore solo per diletto, e mi godrò le mie due figlie", ha detto.

BEACH VOLLEY: AZZURRI KO 21:45 Gli azzurri del beach volley Ranghieri-Carambula sono stati sconfitti 2-0 (21-19, 21-16) dai brasiliani Alison e Bruno Schmidt, nel primo girone (A) delle eliminatorie al torneo olimpico di Rio. I due azzurri sono al secondo posto del girone, dietro ai brasiliani. Entrambe le squadre, che hanno disputato tre partite (2 vittorie e una sconfitta), hanno 5 punti ciascuna.

CANOA: DE GENNARO SETTIMO 20:56 Settimo posto per Giovanni De Gennaro nella finale della canoa slalom. Oro per Clarke (Gran Bretagna), argento per Kauzer (Slovenia) e bronzo per Prskavec (Repubblica Ceca)

PISTOLA: ORO AL COREANO JIN 20:54 Jong-oh Jin ha conquistato la medaglia d'oro al tiro a segno nella pistola 50 metri ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Il tiratore coreano è al terzo oro olimpico di fila in questa specialità. Argento per il vietnamita Xuan Vinh Hoang, bronzo al nordcoreano Kim Song Guk.

TIRO A VOLO: ARGENTO PER INNOCENTI 20:41 Si ferma sul più bello la corsa di Innocenti nel double trap. L'azzurro perde la finale contro Aldeeahani ma conquista comunque un grande argento. Bronzo per il britannico Scott

SCIABOLA: MONTANO ELIMINATO 20:29 Dopo Diego Occhiuzzi, anche Aldo Montano e' stato eliminato dal torneo olimpico di sciabola. Negli ottavi di finale, il livornese ha perso con il russo Nikolay Kovalev per 15-13.

TIRO A VOLO: INNOCENTI IN FINALE PER L'ORO 20:17 Grande prestazione di Marco Innocenti nella prova del double trap di tiro a volo. L'azzurro contenderà l'oro al quwaitiano Fehaid Aldeehani, a Rio rappresentante degli atleti olimpici.

PELLEGRINI: "FINIRE COSI' NON MI PIACE" "A me piace stare in acqua indipendentemente da tutto quindi c'è da pensarci bene. Finire così non mi piace, anche questa è una cosa su cui pensare". Cosi' Federica Pellegrini al termine dell'eliminazione in batteria della 4X200 sl ai Giochi di Rio dopo la delusione per il quarto posto nei 200 di questa notte. "Questa gara, i 200 sl, sono il mio cuore e la mia anima - le sue parole - . Ho pianto tanto non ho voglia di piangere ancora pensare che tutto finisca cosi anche questa sarà una cosa sulla quale pensare".

RUSSO: "E' UNO SCHIFO" "Dove sono gli esperti? Avete visto che è successo? Oggi anche chi non capisce un cavolo di pugilato ha visto che avevo vinto. Nel secondo round ho messo a segno dai sette ai dieci colpi, lui mi ha toccato solo di striscio. Dal 2012 in poi è ricominciato lo schifo di prima, del resto i giudici sono uomini". Clemente Russo non digerisce la sconfitta, con verdetto unanime ma molto discutibile, contro il russo Tishchenko e si sfoga in zona mista. "E ora mi inc...con stupidi ex pugili che fanno i commentatori".

NUOTO: MALE LA 4 X 200 DONNE 19:40 Malissimo la staffetta 4x200 femminile che chiude al sesto posto la batteria con il tempo di 7'57''74. Non basta il recupero della Pellegrini nel finale. Il quartetto azzurro era composto anche da Alice Mizzau, Martina De Memme e Chiara Masini Luccetti.



DAMIANI: "RUSSO DERUBATO" "A Clemente dico tre volte bravo, ha fatto un match magnifico. Quello che è successo oggi è stato un furto, un autentico scandalo. Questi signori devono andare tutti a casa. E' una vergogna". Il ct della nazionale di pugilato Francesco Damiani commenta così il verdetto, fischiato dal pubblico, che ha visto Clemente Russo sconfitto dal russo Evgeny Tishchenko nei quarti di finale della categoria dei pesi massimi. "Questo non è sport, ma politica per favorire quelli dell'est Europa".

PALLANUOTO: ITALIA-MONTENEGRO 6-5 19:18 Non c'è due senza tre. Il Settebello - con una bella prova di maturità - batte 6-5 il Montenegro e centra la terza vittoria olimpica consecutiva dopo i successi nelle prime due sfide contro Francia e Spagna. Gli azzurri, sempre avanti nel punteggio contro un avversario non certamente semplice da affrontare, restano a punteggio pieno e al comando del Girone B dopo tre giornate. Uomo partita Francesco Di Fulvio, autore di una tripletta.

CANOA: DE GENNARO IN FINALE 19:16 Nella canoa slalom l'azzurro Giovanni De Gennaro si qualifica per la finale a dieci con il nono tempo

DOMANI LE FINALI DI CANOTTAGGIO Stravolto il programma olimpico del canottaggio a causa del maltempo. Il direttore esecutivo Fisa, Matt Smith, ha illustrato il programma dei prossimi giorni evidenziando l'orario e lo svolgimento delle finali che assegnano le medaglie. Domani inizio gare alle 8:30 (13:30 italiane), con le semifinali del due senza senior femminile, del doppio pesi leggeri maschile, del quattro senza senior maschile ed il recupero dell'otto. Dalle 10:12 (le 15:12 in Italia) inizio finali con l'Italia in gara alle 10:44 col due senza senior maschile, alle 11:24 con il doppio senior maschile e alle 11:44 col quattro senza pesi leggeri.

SCIABOLA: OCCHIUZZI ELIMINATO 18:51 Diego Occhiuzzi è stato eliminato nei sedicesimi di finale nel torneo di sciabola individuale maschile ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Sulla pedana gialla della Carioca Arena 3, lo schermidore di Napoli è stato sconfitto 15-12 dal vietnamita Vu Thanh An.

BOXE: CLEMENTE RUSSO FUORI 18:48 Si ferma ai quarti di finale l'avventura olimpica di Clemente Russo ai Giochi di Rio de Janeiro. Il pugile italiano, argento a Pechino 2008 e Londra 2012, ha perso nella categoria dei pesi massimi ai punti con verdetto unanime dei giudici contro il russo Evgeny Tishchenko, uno dei favoriti per la vittoria finale.

NUOTO: FERRAIOLI ELIMINATA 18:42 Erika Ferraioli è stata eliminata nelle batterie dei 100 stile libero ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. L'azzurra ha chiuso in 55"20, 26esimo tempo complessivo.

DOUBLE TRAP: INNOCENTI IN FINALE 18:32 - L'azzurro Marco Innocenti si è qualificato per la finale del double trap del tiro a volo di Rio 2016. Il toscano ha chiuso al 5/o posto, con il punteggio di 136 la fase delle cinque serie di qualificazione. Davanti a tutti col record olimpico di 140 si sono piazzati il tedesco Andreas Loew e l'australiano James Willett. La finale, in cui i sei partecipanti ripartiranno da zero, comincera' alle 15 ora di Rio e si andra' avanti fino al 'medal match' per l'oro. Fuori Barillà, al sedicesimo posto

CRONO: ORO PER CANCELLARA 17:58 Nella cronometro maschile, impresa dello svizzero Fabian Cancellara che conquista la medaglia d'oro. Argento per l'olandese Tom Doumulin (a 47''), bronzo per il vincitore del Tour Chris Froome, che chiude con 4'' di vantaggio sul quarto. Ventisettesimo posto per l'azzurro Caruso, arrivato con oltre 7' di ritardo.

VOLLEY FEMMINILE: OLANDA-ITALIA 3-0 17:51 Ancora una delusione per le azzurre del volley, battute anche dall'Olanda. Le ragazze di Bonitta subiscono la terza sconfitta per tre set a zero (25-21, 25-20, 25-20). Italia ultima nel gruppo B a zero punti insieme a Portorico Ancora una delusione per le azzurre del volley, battute anche dall'Olanda. Le ragazze di Bonitta subiscono la terza sconfitta per tre set a zero (25-21, 25-20, 25-20). Italia ultima nel gruppo B a zero punti insieme a Portorico

ARCO: PASQUALUCCI ELIMINATO 17:48 Non basta il coraggio al giovane David Pasqualucci nel tiro con l'arco. Troppo forte lo spagnolo Fernandez, che vince 6-2 e vola agli ottavi di finale

FIORETTO: DI FRANCISCA IN SEMIFINALE 17:36 Nel fioretto femminile Elisa Di Francisca supera la cinese Liu Yongshi e vola in semifinale. L'azzurra ha battuto l'avversaria per 15-10. Semifinale alle 22:30

TIRO CON L'ARCO: PASQUALUCCI AVANTI ORE 16:50 Avanti David Pasqualucci che batte agevolmente Areneo David (Malawi) nei trentaduesimi di finale (3 set a zero). Match condizionato dal vento. Ora Pasqualucci ai sedicesimi sfiderà il vincente tra Fernandez e Kao Hao-Wen.



FIORETTO: DI FRANCISCA AI QUARTI ORE 16:29 Continua la corsa della campionessa olimpica in carica Elisa Di Francisca. Nel fioretto l'azzurra, in pedana in contemporanea con la Errigo, ha sconfitto la polacca Lyczbinska in maniera netta, per 15-6. Ai quarti (ore 17) sfiderà la vincente tra Yongshi e Kiefer.



FIORETTO: ELIMINATA LA ERRIGO ORE 16:22 Clamorosa eliminazione patita da Arianna Errigo. La campionessa d'Europa in carica e vice campionessa olimpica è stata eliminata agli ottavi nel fioretto dalla canadese Harvey. Sconfitta per 15-11, con l'azzurra in lacrime sulla pedana.



PISTOLA 50 M: GIORDANO ELIMINATO ORE 15.45 L'azzurro Giuseppe Giordano ha chiuso al 26/o posto le qualificazioni della gara di pistola 50 metri di Rio 2016. È quindi fuori dalla finale a otto. Il miglior punteggio, con 567, è stato ottenuto dal sudcoreano Jongoh Jin.

LA PELLEGRINI RINUNCIA AI 100 SL ORE 15.12 Federica Pellegrini non prenderà parte alle batterie di qualificazione dei 100 sl. La nuotatrice azzurra sarà invece in vasca nella 4x200. La spiegazione in un tweet: "Io non capisco. Può esistere un po' di buon senso anche da parte dei giornalisti. Ho rinunciato ai 100 perché subito dopo ho la 4x200 e non per altro".

CRONO DONNE: LONGO BORGHINI SPLENDIDA QUINTA ORE 14:50 Splendida prova di Elisa Longo-Borghini nella cronometro donne. Dopo il bronzo nella prova in linea l'azzurra chiude al quinto posto, dopo una bellissima prestazione sulle strade bagnate di Rio. L'oro va alla statunitense Kristin Armstrong (44'26"42), ultima a tagliare il traguardo, in grado di beffare la russa Zabelinskaya, a lungo in testa, per 5". Bronzo all'olandese Van der Breggen (44'37"80). La Longo-Borghini chiude al quinto posto con 44'51"94, a 14 secondi dal bronzo.



FIORETTO: ERRIGO E DI FRANCISCA AVANTI 14:28 Bene Arianna Errigo che al primo turno si è sbarazzata con facilità (15-9) della vietnamtica Thi Anh Do. Poi è stata Elisa Di Francisca a superare la prima fase col 15-8 inflitto a Lin P.H., di Hong Kong.

PISTOLA E DOUBLE TRAP: AZZURRI IN GARA ORE 14.05 Stanno per cominciare le prime gare con azzurri in gara. Nel tiro a segno pistola 50 metri tocca a Giuseppe Giordano. Nel double trap impegnati Antonino Barillà e Marco Innocenti.

FORTE VENTO, ANNULLATE LE GARE DI CANOTTAGGIO ORE 13:55 Forti raffiche di vento hanno costretto gli organizzatori ad annullare le regate di canottaggio previste per oggi. È già la seconda volta che le cattive condizioni climatiche non consentono lo svolgimento delle gare nel bacino olimpico di Rio.



ATTACCO A BUS, RAFFORZATA SICUREZZA ORE 13:30 La polizia militare di Rio de Janeiro ha deciso di aumentare le misure di sicurezza dopo che un bus navetta in servizio dagli impianti olimpici al Media Center del villaggio è stato colpito da alcune pietre. Una persona di nazionalità turca è rimasta leggermente ferita. Secondo il comitato organizzatore, l'autista del bus avrebbe Sentito un rumore dall'interno del mezzo e ha pensato che fosse stato causato dalla caduta di qualche apparecchio fotografico, per poi rendersi conto dell'accaduto. Ancora in corso le indagini. Secondo alcuni testimoni, tra cui una ex capitano dell'aviazione Usa, Lee Michaelson, attualmente giornalista di basket femminile, il bus è stato fatto segno da colpi d'arma da fuoco.

SCIABOLA: MONTANO AGLI OTTAVI 18:40 Aldo Montano si è qualificato per gli ottavi di finale nel torneo di sciabola individuale maschile ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Sulla pedana blu della Carioca Arena 3, lo schermidore di Livorno - quattro medaglie in carriera alle Olimpiadi - ha avuto la meglio su Mohamed Ayoub Ferjani (Tunisia) con il risultato di 15-11, accusando una lievissima flessione solo nel finale

