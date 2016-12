Rio 2016, le speranze azzurre: tre barche in finale nel canottaggio, Vanessa Ferrari pronta a incantare nella finale all around di ginnastica

11 agosto 2016

Dopo la delusione nei 10 metri, Petra Zublasing torna in gara nella carabina 50 metri 3 posizioni. Speranze di medaglia nel canottaggio, con ben tre barche italiane in finale. Grande attesa per Vanessa Ferrari nella ginnastica. In campo Setterosa e l'Italvolley uomini. Nel golf entra in scena Matteo Manassero.

CANOTTAGGIO

Grandi speranze di medaglia per l'Italia, che piazza tre equipaggi in finale: nel 2 senza uomini con Di Costanzo-Abagnale, nel doppio uomini con Battisti-Fossi e nel 4 senza PL con Ruta-La Padula-Goretti-Oppo.[FINALI DALLE 15.44]



TIRO A SEGNO

Occasione del riscatto per Petra Zublasing dopo la delusione nella gara dai 10 metri nella carabina 50 metri 3 posizioni. [EV.FINALE DALLE 17.00]



CANOA SLALOM

Tra le rapide del Whitewater Stadium occhi puntati su Stephanie Horn che ha chiuso le eliminatorie del K1 al primo posto. [EV.FINALE DALLE 20]



GINNASTICA

Vanessa Ferrari ha incantato tutti nel suo esercizio individuale al corpo libero con una prova perfetta. Il suo terzo posto con cui arriva alla finale fa ben sperare. Con lei l'altra azzurra Carlotta Ferlito. [FINALE ORE 21]



PALLANUOTO [ORE 15.20]

Torna in vasca il Setterosa dopo l'ottimo esordio contro il Brasile. Di fronte c'è l'Australia. L'ultimo precedente ai Mondiali sorride alle azzurre: lo scorso anno a Kazan l'Italia riuscì a battere proprio l'Australia nella finale per il 3°/4° posto.



PALLAVOLO UOMINI [ORE 1.30]

Gli azzurri di Blengini tornano in campo dopo la bella vittoria contro gli Usa. Avversario il Messico.



TENNIS

Fognini sfida agli ottavi Andy Murray, poi tornerà di nuovo in campo nel doppio misto con la Vinci. Poi il doppio donne, Vinci-Errani. [DALLE 16.00]