Rio 2016, le speranze azzurre: entra in vasca Paltrinieri, c'è il fioretto a squadre uomini. Riecco Campriani nella carabina 50 metri a terra. Altra medaglia nel canottaggio?

12 agosto 2016

ATLETICA Missioni durissime - per usare un eufemismo - per Veronica Inglese nella finale dei 10mila (ORE 16.10) e di Matteo Giupponi nella 20 chilometri di marcia (ORE 19.30). CANOTTAGGIO Dopo lo splendido bronzo nel 2 senza del tandem Abagnale-Di Costanzo, l'Italia sogna un altro podio nel 4 senza. Impresa ardua, ma sognare non costa nulla. FINALE ALLE 16.27

NUOTO (ore 19.52) L'uomo del giorno è Gregorio Paltrinieri. L'azzurro, intorno a cui ruotano grandi speranze di medaglia, inizia l'avventura nei 1500 stile libero affrontando le batterie.



PALLANUOTO (ORE 15.20) Il Settebello del ct Sandro Campagna insegue il quarto successo di fila per rafforzare il primato nel gruppo B. L'avversario è di quelli tosti: la Croazia.



SCHERMA (DALLE 14) In pedana la squadra azzurra di fioretto. Daniele Garozzo (oro nell'individuale), Andrea Cassarà e Giorgio Avola possono ambire al podio.



TIRO A SEGNO (DALLE 14) Riecco Niccolò Campriani, che dopo aver trionfato nella carabina 10 metri va alla ricerca di un altro successo nella carabina 50 metri a terra.



VOLLEY DONNE (ORE 20) L'Italia di Bonitta, che fin qui ha perso tre partite contro Serbia, Cina e Olanda senza conquistare nemmeno un set, torna in campo contro gli Stati Uniti per una partita che - purtroppo - ha davvero poco da dire.