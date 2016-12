Rio 2016, le speranze azzurre: è il gran giorno di Paltrinieri, la sciabola femminile per il riscatto

13 agosto 2016

NUOTO (DALLE 3)

L'ultima notte del nuoto è quella più attesa per l'Italia: in vasca Gabriele Detti, e soprattutto Gregorio Paltrinieri, per la finale dei 1500 stile libero. Al campione di Carpi viene chiesto di regalare alla squadra azzurra il primo oro della spedizione in piscina. Medaglia fuori portata, a meno di sorprese, per Federica Pellegrini e compagne nella finale della 4x100 mista.



PALLANUOTO (ORE 15.20)

Il Setterosa di Fabio Conti sfida la Russia nel terzo match del girone A. L'Italia è a punteggio pieno con 4 punti: un successo darebbe alle azzurre buone chance di chiudere al primo posto.



SCHERMA (DALLE 14)

Dopo la delusione della squadra maschile di fioretto, giù dal podio, l'Italia prova a rifarsi col quartetto di sciabola femminile. Ilaria Bianco, Loreta Gulotta, Rossella Gregorio e Irene Vecchi non partono tra le favorite ma potrebbero sorprendere.



TIRO A VOLO (DALLE 14.30)

Dopo la doppietta Bacosi-Cainero, l'Italia del tiro a volo punta molto su Luigi Lodde per una medaglia, non facile, nello skeet.



VOLLEY (ORE 3.35)

L'Italia di Blengini comanda il gruppo A con 9 punti e dopo tre vittorie nette in altrettante partite è attesa alla sfida col Brasile padrone di casa. Un successo permetterebbe agli azzurri di mettere un'ipoteca sul primo posto anche se la Seleçao scenderà in campo agguerrita per riscattare lo scivolone contro gli Stati Uniti.