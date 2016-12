Rio 2016, le speranze azzurre: è il giorno della scherma. Montano, Errigo e Di Francisca Quinta giornata olimpica: ecco tutti gli azzurri in gara

10 agosto 2016

Ancora da smaltire la delusione per Federica Pellegrini, è già tempo di tornare in vasca per Federica, nelle batterie dei 100 stile ed eventualmente nella 4x200 sl. Ma la giornata olimpica avrà il suo piatto forte nella scherma, con Errigo e Di Francisca nel fioretto e Aldo Montano nella sciabola. Grande attesa per la canoa slalom, con De Gennaro in semifinale. Tornano in campo il settebello e le azzurre del volley.



SCHERMA: ERRIGO E DI FRANCISCA NEL FIORETTO, MONTANO NELLA SCIABOLA [EVENTUALI FINALI 01-15 e 01.45]

L'attesa è grande: nel fioretto individuale donne scendono in pedana Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca, rispettivamente argento e oro olimpico in carica. Giornata importante anche per Aldo Montano, che va all'assalto dell'oro nella sciabola.



CANOA SLALOM: SPERANZA DE GENNARO [SEMIFINALE ORE 18.30, EVENTUALE FINALE 21.15]

Giovanni de Gennaro, dopo Molmenti. Il bresciano di 24 anni spera di emulare le gesta del campione olimpico di Londra 2012. Nel k1 slalom le speranze sono tutte su di lui: alle 18.30 la semifinale, passano i primi 10 su 15, poi l'eventuale finale.



PALLAVOLO DONNE: ORA O MAI PIÙ [ORE 16.35]

Due sconfitte sonore, è ora di reagire per le ragazze di Bonitta, chiamate a vincere ad ogni costo contro l'Olanda.



TENNIS

Fognini sfiderà agli ottavi Andy Murray, poi tornerà di nuovo in campo nel doppio misto con la Vinci. Poi il doppio donne, Vinci-Errani.



TIRO CON L'ARCO

Dopo la bufera sulle "cicciottelle", tornano a tirare sia gli uomini (Pasqualucci e Galliazzo) che le donne, con Guendalina Sartori.



PALLANUOTO [ORE 18]

Torna in vasca il Settebello, che sfiderà il Montenegro.



GLI AZZURRI IN GARA 10 agosto, ai Giochi di Rio:



Tiro a segno

dalle ore 14.00 - Pistola 50 m: Giuseppe Giordano



Tiro a Volo

dalle ore 14.10 - Double Trap: Antonino Barillà, Marco Innocenti (ore 9.10 Brasile, 14.10 Italia)



Tiro con l'arco

dalle ore 14-17.55 e 20-23.55: 32/i gara individuale uomini, Davide Pasqualucci (16.36) e Marco Galiazzo (21.31), eventuali 16/i

ore 21.44: 32/i gara individuale donne, Guendalina Sartori (21.44) ed eventuali 16/i



Scherma

dalle ore 14.10 - Fioretto donne individuale: Elisa Di Francisca, Arianna Errigo (eventuale finale 1.15)

dalle ore 18.25 - Sciabola uomini individuale: Aldo Montano, Diego Occhiuzzi (eventuale finale 1.45)



Ciclismo

dalle ore 13.00 - cronometro su strada donne (Longo-Borghini)

dalle ore 15.00 - cronometro su strada uomini (Caruso)



Canottaggio

dallle 13.30-16.50 -

Semifinali due senza D (Patelli, Bertolasi)

Semifinali doppio pl D

Semifinali doppio pl U (Miani, Micheletti)

Semifinali quattro senza U (Vicino, Lodo, Castaldo, Montrone)

Recuperi otto D

Recuperi otto U (Luca Agamennoni, Vincenzo Maria Capelli, Enrico D'Aniello, Pierpaolo Frattini Fabio Infimo, Emanuele Liuzzi, Mario Paonessa, Matteo Stefanini, Simone Venier)



Pallavolo donne

ore 16, Italia-Olanda



Pallanuoto uomini

ore 18.00, Montenegro-Italia



Beach volley uomini

ore 20.30, Ranghieri-Carambula vs Alison-Bruno Schmidt (BRA)



Canoa slalom uomini

ore 18.30 semifinale K1 De Gennaro (eventuale finale 21.15)



Nuoto

ore 18.08: batterie 100 sl D (Pellegrini, Ferraioli) (eventuale semifinale ore 03.12)

ore 19.14: batterie 200 misti U (Turrini)

ore 19.31: batterie 4x200 sl D (da scegliere tra Mizzau-De Memme-Masini-Lucetti-Pellegrini)

ore 04.29: semifinale 200 misti U (eventuale Turrini)

ore 04.55: finale 4x200 sl D (eventuale Italia)



Pugilato

ore 18.30: quarti cat. 91kg, Clemente Russo



Tennis

ore 17.30 Quarti di finale D: Errani-Vinci vs Safarova-Strycova

ore 18.45 Ottavi di finale U: Fognini vs Murray

ore 00.30 Ottavi di finale doppio misto: Fognini-Vinci vs Mladenovic-Herbert



Vela

ore 18-20.40

Regate 3-4 Finn U (Poggi)

Regate 5-6 Laser Radial D (Zennaro)

Regate 5-6 Laser U (Marrai)

Regate 1-2 470 D (Berta-Sinno).

LE FINALI DI OGGI Canottaggio

ore 15.22 Quattro di Coppia U

ore 15.34 Quattro di Coppia D



Ciclismo

ore 13.00 Cronomentro D

ore 15.00 Cronometro U



Ginnastica artistica

ore 21.00 Concorso generale U



Judo

ore 15-18 e 20.30-23.10 90 kg U e 70 kg D



Nuoto

ore 03.03 200 rana U

ore 03.54 200 farfalla D

ore 04.03 100 sl U

ore 04.55 4x200 sl D



Sollevamento pesi

ore 20.30-22.10/00.00-01.40 69 kg D e 77 kg U



Scherma

Fioretto individuale D

Sciabola individuale U



Tennistavolo

dalle 15.00 alle 04.30 singolare D



Tiro a segno

dalle 14 alle 21.30 Pistola 50 m D



Tiro a volo

dalle 14 alle 21.30 Double Trap U



Tuffi

ore 21.00 trampolino sincro U

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X