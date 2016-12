Rio 2016, le speranze azzurre: Cagnotto/Dallapè e Jessica Rossi

7 agosto 2016

Rotto il ghiaccio con le medaglie di Rossella Fiamingo e Gabriele Detti, gli Azzurri sono pronti per la seconda giornata di gare a Rio 2016. Tania Cagnotto è a caccia di una storica medaglia d'oro mentre Jessica Rossi cercherà di difendere il titolo nella Fossa olimpica. Vediamo il programma completo degli italiani in gara e gli atleti azzurri da tenere d'occhio.

TIRO A VOLO: ROSSI A DIFESA DEL TITOLO [QUALIFICAZIONI ORE 14, FINALE ORE 19]

La campionessa in carica Jessica Rossi torna nella fossa olimpica per difendere l'oro conquistato quattro anni fa a Londra. La Rossi arriva da due anni abbastanza anonimi ma la speranza è che possa trovare uno scatto nel momento più importante. Non a caso lo scoglio più duro sembrano proprio le qualificazioni: ma se dovesse approdare in finale, diventerebbe un osso duro per tutte le sue avversarie.