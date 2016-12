Rio 2016, la Pellegrini si sfoga: "Forse è tempo di cambiare vita, forse no" Su Instagram: "Un dolore così l'ho sentito poche volte". Rinuncia ai 100 sl: "Ma faccio la 4x200"

10 agosto 2016

Dopo il quarto posto nella 200 sl, Federica Pellegrini si è sfogata sul suo profilo di Instagram. "Fa così male questo momento che non potrei descriverlo. Non è un dolore di uno che accetta quello che è successo, anzi è un dolore di una che sa cos'ha fatto quest'anno. Mi sento come se mi avessero appena preso a pugni. Ho 28 anni, ma ci credevo e forse è tempo di cambiare vita, forse no. Un male così forte l'ho sentito poche volte".

La Pellegrini, sempre su Instagram, ha poi aggiunto: "Colpa di nessuno. Anzi, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto sentire in quest'anno come da molto tempo non mi sentivo. Matteo Giunta mi ha fatto volare, Filippo Magnini mi è sempre stato vicino in ogni momento. Morelli che ha curato le mie ferite e Bruna Rossi che ha curato la mia mente. Grazie a tutti voi perché abbiamo dato tutti il massimo quest'anno, ma purtroppo in questo sport si vince di centesimi e si perde di centesimi. E oggi qualcuno ci ha presentato un conto troppo salato da accettare".

DOPO LA STAFFETTA: "FINIRE COSI' NON MI PIACE" "A me piace stare in acqua indipendentemente da tutto quindi c'è da pensarci bene. Finire così non mi piace, anche questa è una cosa su cui pensare". Così Federica Pellegrini al termine dell'eliminazione in batteria della 4X200 sl dopo la delusione per il quarto posto nei 200 di questa notte. "Questa gara, i 200 sl, sono il mio cuore e la mia anima - le sue parole - . Ho pianto tanto non ho voglia di piangere ancora pensare che tutto finisca cosi anche questa sarà una cosa sulla quale pensare''.

RINUNCIA AI 100 SL: "MA FACCIO LA 4X200!" Federica Pellegrini non prenderà parte alle batterie di qualificazione dei 100 sl. La nuotatrice azzurra sarà invece in vasca nella 4x200 sl (ore 19.31 in Italia). La spiegazione in un tweet: "Io non capisco. Può esistere un po' di buonsenso anche da parte dei giornalisti. Ho rinunciato ai 100 perché subito dopo ho la 4x200 e non per altro".

Io nn capisco.può esistere un po' di buon senso anche da parte dei giornalisti.ho rinunciato ai 100 xché subito dopo ho la4x200 e nn x altro — Federica Pellegrini (@mafaldina88) 10 agosto 2016

RENZI: "GRAZIE DAL PROFONDO DEL CUORE" "Peccato per Rio 2016. Ma grazie dal profondo del cuore a Federica Pellegrini, una delle atlete più forti di sempre #orgogliotricolore". Lo scrive il premier Matteo Renzi su Twitter, commentando la prestazione della Pellegrini nei sl.

