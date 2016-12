Rio 2016 - La giornata degli azzurri e le medaglie olimpiche Dal judo maschile il primo oro azzurro, argento per la Giuffrida. Il secondo oro porta la firma del fiorettista Garozzo. Argento da Cagnotto-Dallapè nei tuffi e dal ciclismo donne. Arco, sfuma il bronzo. Bene i tiratori, avanti Errani-Vinci nel doppio, fuori le Williams e Djokovic, battuto da Del Potro

8 agosto 2016

CALCIO, BRASILE: FLOP NEYMAR, 0-0 CON L'IRAQ ORE 05.02 Continua il terribile momento del calcio brasiliano. La Seleçao infila il secondo 0-0 consecutivo e lo fa con l'Iraq. Inutili i tentativi del tridente Gabigol-Gabriel Jesus-Neymar. La classifica del Girone A è la seguente: Danimarca 4, Brasile e Iraq 2, Sudafrica 1. Nell'ultimo turno, decisivo per il passaggio del turno, il Brasile giocherà con la Danimarca. Nel gruppo B pareggio per 2-2 per la Colombia col Giappone: Nigeria già promossa al turno successivo.



USA ORO NELLA 4x100: 23ª MEDAGLIA PER PHELPS ORE 4.57 Spodestata la Francia, ma soprattutto ennesima medaglia olimpica per Michael Phelps! Il kid di Baltimora, scelto come secondo frazionista nella staffetta americana della 4x100 stile, aiuta i propri compagni con una grande frazione: gli Usa conquistano l'oro davanti alla Francia e all'Australia. Phelps, 30 anni, si era ritirato dopo Londra 2012. Questa medaglia è la sua numero 23 in assoluto a livello olimpico, la 19esima d'oro. Un mostro.

LEDECKY: ORO E RECORD DEL MONDO NEI 400 SL DONNE ORE 04:08 Cade un terzo record del mondo nel giro di mezzora, ed è una prestazione clamorosa quella di Katie Ledecky: la nuotatrice americana regala il primo oro agli Usa nuotando i 400 sl in 3'56"46, un tempo impensabile e unico nella storia. Alle sue spalle Jazmin Carlin (Gran Bretagna, 4'01"23") e Lean Smith (Usa, 4'01"92).

100 RANA UOMINI: ORO E SUPER RECORD PER ADAM PEATY ORE 04:00 Semplicemente un extraterrestre: Adam Peaty riscrive i canoni del nuoto maschile stabilendo un clamoroso record del mondo nella finale dei 100 rana uomini, consegnando alla Gran Bretagna un oro meraviglioso. Il fenomeno inglese ha nuotato in 57"13, vincendo davanti a Cameron van der Burgh (58"69) e a Cody Miller (58"87).

BEACH VOLLEY: MENEGATTI-GIOMBINI SCONFITTE ORE 03.55 Inizia male l'olimpiade del beach vollery femminile azzurro. La coppia Menegatti-Giombini è stata sconfitta al tie break dalle canadesi Broder/Valjias: 1-2 (21-15, 18-21, 9-15).

TENNIS: DEL POTRO ELIMINA DJOKOVIC ORE 03.50 Clamoroso: Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno del torneo olimpico di tennis da Juan Manuel Del Potro. Partita magnifica, vinta in due set dall'argentino: 7-6 7-6.



SEMIFINALI 200 SL UOMINI: BENE SUN YANG ORE 03.26 Miglior tempo per Sun Yang (1.44.63) nelle semifinali dei 200 sl. Il cinese sarà il rivale numero 1 di Paltrinieri nei 1500 sl. Tra le donne, nelle semifinali dei 100 rana, la più veloce è Yulia Efimova, che ha messo dietro anche la Meylutite. Il pubblico ha fischiato pesantemente la russa, riammessa ai Giochi nonostante il caso di doping che l'ha coinvolta.

100 FARFALLA FEMMINILE: SJOSTROM ORO E RECORD ORE 03.04 Semplicemente devastante. Sarah Sjöström riscrive la storia vincendo l'oro dei 100 farfalla femminili stabilendo il nuovo record del mondo sulla distanza. La formidabile svedese vince in 55"48 davanti a quella che probabilmente sarà la sua erede, la giovanissima Penny Olesiak (Canada, 56"46) e all'americana Dana Vollmer.

SOLLEVAMENTO PESI: SCARANTINO CHIUDE 7° ORE 02.17 Mirco Scarantino ha chiuso al 7° posto la finale di sollevamento pesi maschile 56 kg (264Kg, 115 di clean e 149 di slanci). La medaglia d'oro è andata al cinese Long Qingquan (3074 kg), davanti all'atleta della Corea del Nord Om Yun-chol e a quello della Thailandia Sinphet Kruaithong.

CALCIO UOMINI: VINCE L'ARGENTINA ORE 02.00 Un gol di Jonathan Calleri regala all'Argentina il primo successo nel torneo di calcio: la Seleccion batte 2-1 l'Algeria (a segno anche Angel Correa). Nell'altro match del girone D vince ancora il Portogallo (2-1 sull'Honduras). Argentina e Honduras si giocheranno il passaggio del turno nell'ultimo match, con l'albiceleste condannata a vincere. Nel gruppo A vince 1-0 la Danimarca sul Sudafrica. Nel gruppo B successo della Nigeria sulla Svezia: decide un gol di Umar Sadiq, attaccante della Roma. Tanti gol nel gruppo C: il Messico batte le Figji 5-1 con un poker di Erick Gutierrez. 3-3 tra Germania e Corea del Sud: ai tedeschi, al secondo pareggio, non basta una doppietta di Gnabry.



BASKET: SUPER CROAZIA, SPAGNA RIBALTATA ORE 01:52 La Croazia continua a stupire. Dopo aver eliminato l'Italia nel torneo preolimpico di Torino, la squadra croata ha portato a termine un'incredibile rimonta contro la Spagna. Gasol e soci sono stati a lungo avanti, ma nell'ultimo quarto il team di Petrovic ha ribaltato il match, grazie soprattutto ad uno scatenato Bogdanovic, autore di 23 punti. 72-70 il risultato finale con Pau Gasol che ha avuto nelle mani la palla del pareggio sulla sirena, ma il suo tentativo sotto canestro è stato stoppato. Nell'altro match del gruppo B la Lituania ha battuto il Brasile 82-76.



TENNIS, DOPPIO: VINCONO SEPPI-FOGNINI ORE 01:45 Bella vittoria della coppia azzurra di doppio, Seppi-Fognini, che hanno sconfitto 6-4 6-3 nel primo turno del torneo gli ucraini Molchanov e Marchenko.

TENNIS, DOPPIO: AVANTI ERRANI-VINCI ORE 01:20 Vincono Sara Errani e Roberta Vinci: le azzurre giocano un match praticamente perfetto nel doppio e sconfiggono le tedesche Petkovic e Kerber con un netto doppio 6-2 in poco più di un'ora. Nel prossimo turno sfideranno le cinesi Zheng e Xu.

TENNIS, DOPPIO: ELIMINATE LE WILLIAMS ORE 01:10 Notizia che ha dell'incredibile nella domenica di Rio: le sorelle Williams, Serena e Venus, sono state eliminate nel torneo di doppio femminile. Nel primo turno le favorite americane sono state sconfitte due set a zero dalle cece Safarova e Strycova (6-3 6-4, in 1h e 33')



BOXE: MANFREDONIA ELIMINATO ORE 00.56 Finisce l'Olimpiade di Valentino Manfredonia, nella boxe pesi mediomassimi 81 kg. Il pugile di Napoli si è arreso nei sedicesimi di finale al bielorusso Dauhaliavets: suona tardi la sveglia per l'azzurro, che conquista la terza ripresa dopo aver perso le prime due.



RENZI: "CHE BELLO LO SPORT ITALIANO" ORE 00.03 "Che bello lo sport italiano. Judo e scherma d'oro. Ma bene anche tuffi, ciclismo, nuoto. Ed è solo l'inizio #orgogliotricolore #ForzaAzzurri". Lo scrive su Twitter il premier Matteo Renzi, festeggiando le medaglie vinte nella giornata odierne delle Olimpiadi di Rio dall'Italia.

MALAGO': "GRAZIE RAGAZZI PER LE GIOIE REGALATE" ORE 23:46 "Una giornata record, un'emozione indescrivibile. Grazie ragazzi per le gioie che mi avete dato". Con questa dichiarazione, Giovanni Malago' festeggia i suoi due primi ori da presidente del Coni. Sul suo profilo twitter Malagò ha postato una foto, in cui viene ripreso abbracciato con Daniele Garozzo, vincitore della prova olimpica di fioretto maschile. L'altra medaglia d'oro vinta oggi dall'Italia è quella di Fabio Basile nel judo 66 chili.

JUDO DONNE: GIUFFRIDA "SONO FELICE A META'" ORE 23:45 "Provo una sensazione strana. Una parte di me è contenta per la medaglia d'argento, perché ho solo 21 anni e questa è stata la mia prima Olimpiade. Ma non posso dire di essere totalmente felice, perché volevo la medaglia d'oro". Cosi' la judoka romana Odette Giuffrida, 21enne del quartiere di Montesacro, dopo la premiazione dei 52 kg. di judo.

JUDO: BASILE "SENSAZIONE INDESCRIVIBILE" ORE 23:37 "Sono sensazioni indescrivibli, ancora non realizzo. Mi sa che è vero però". Così Fabio Basile commenta la vittoria della medaglia d'oro nel judo. "Nell'ultimo anno sono cambiato, è successo qualcosa e al centro olimpico ho avuto una preparazione ottima - ha aggiunto - Non mi aspettavo di arrivare primo, di fare una bella gara però sì. Poi andando avanti con gli incontri, oggi sentivo di avere un qualcosa in più degli altri", ha concluso.

CAGNOTTO "TOLTO UN PESO, ORA MI TUFFO FELICE" ORE 23:30 Tania Cagnotto e Francesca Dallapè si sono strette come solo due amiche sanno fare, dopo aver regalato la prima medaglia olimpica in rosa all'Italia dei tuffi. "Avrei voluto farlo durare ancora di più quell'abbraccio - racconta Tania - E' tanto tempo che inseguivamo questo sogno ma ne è valsa la pena. Mi sono tolta un peso, tutto quello che farò da adesso avrà un altro peso. Mi sento leggera. Ci siamo ringraziate subito, perché quello che abbiamo raggiunto è il frutto del lavoro e dei sacrifici condivisi" racconta l'altra metà, Francesca. E la Cagnotto delle due era la piu' agitata: "Lei piange sempre, ma quella che sta peggio sono io - sorride ora la bolzanina figlia d'arte - avevo già pianto tre volte oggi, sentivo un fuoco dentro che adesso sono contenta di non sentire più. Quel magone finalmente è andato via, con questa medaglia".



FIORETTO: GAROZZO D'ORO ORE 23:02 Daniele Garozzo ha vinto l'oro del fioretto individuale, battendo in finale l'americano Alexander Massalas. Per l'Italia è il secondo oro a Rio 2016.



JUDO MASCHILE: BASILE PRIMO ORO AZZURRO ORE 22:32 Fabio Basile ha vinto il primo oro dell'Italia ai Giochi di Rio 2016, battendo il coreano Baul An nella finale del judo 66 chilogrammi per ippon: il suo è un successo storico per lo sport italiano, perchè è l'oro n. 200 dell'Italia alle Olimpiadi estive.



JUDO FEMMINILE: GIUFFRIDA D'ARGENTO ORE 22:11 Odette Giuffrida deve accontentarsi della medaglia di argento nel judo, categoria -52 kg. La medaglia d'oro, storica, è andata all'atleta del Kosovo Majlinda Kelmendi.

TIRO CON L'ARCO: ITALIA DONNE, BRONZO SFUMATO ORE 22:03 Sfuma il bronzo per la squadra azzurra femminile del tiro con l'arco. Le azzurre (Guendalina Sartori, Claudia Mandia e Lucilla Boari) sono state sconfitte da Tapei per 5-3 nella finale per il terzo e quarto posto.

TUFFI: SINCRO 3M, CAGNOTTO-DALLAPE' D'ARGENTO ORE 21:56 Tania Cagnotto e Francesca Dallapé hanno conquistato la medaglia d'argento nel trampolino sincro 3 metri. Per la storica coppia azzurra, due volte seconda al Mondiale, si tratta della prima medaglia olimpica. La vittoria, come da copione è andata alle cinesi Wu Minxia e Shi Tingmao. Terzo posto per l'Australia.

JUDO MASCHILE: BASILE IN FINALE ORE 21:41 Fabio Basile è in finale per l'oro nel judo 66 chilogrammi. L'azzurro in semifinale ha battuto lo sloveno Adrian Gomboc e ora affronterà il coreano An Baul.



TENNIS: ESORDIO POSITIVO PER MURRAY-NADAL ORE 21:37 Esordio positivo per Andy Murray e Rafa Nadal nel torneo olimpico di Rio de Janeiro. Lo scozzese, oro a Londra quattro anni fa, ha battuto il serbo Viktor Troicki in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Nadal ha invece superato l'argentino Federico Delbonis sempre in due set con il punteggio di 6-2, 6-1.

TIRO CON L'ARCO: ITALIA DONNE KO IN SEMIFINALE CON LA RUSSIA. ORA FINALE BRONZO ORE 21:32 L'Italia è stata eliminata nelle semifinali della gara a squadra femminile di tiro con l'arco. Le azzurre Claudia Mandia, Lucilla Boari e Guendalina Sartori hanno perso contro la Russia per 5-3. L'Italia affronterà ora Taipei nell finale per la medaglia di bronzo.

JUDO FEMMINILE: GIUFFRIDA IN FINALE ORE 21:12 Odette Giuffrida è in finale nel judo 52 kg. L'italiana ha sconfitto in semifinale la cinese Yingnan Ma.

FIORETTO: GAROZZO IN FINALE ORE 21:12 Daniele Garozzo è in finale nel fioretto individuale e combatterà per l'oro. Lo schermidore azzurro in semifinale ha battuto il russo Timur Safin 15-8.

CICLISMO: LONGO BORGHINI BRONZO NELLA PROVA SU STRADA ORE 21:06 Elisa Longo Borghini ha ottenuto il ottenuto il bronzo nella prova olimpica di ciclismo femminile su strada. Oro all'olandese Anna Van der Breggen, argento alla svedese Emma Johansson.

TENNIS: FOGNINI AL SECONDO TURNO ORE 21:02 Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno del torneo olimpico di tennis. Il tennista ligure, numero 41 Atp, alla sua seconda partecipazione olimpica dopo Londra 2012 (sconfitto al 1° turno da Novak Djokovic), ha battuto in tre set dominicano Victor Estrella Burgos con il punteggio di 2-6, 7-6 (4), 6-0 in 1 ora e 58 minuti.

TIRO A VOLO: ORO ALL'AUSTRALIANA SKINNER ore 20:50 L'australiana Catherine Skinner ha vinto la medaglia d'oro nel trap femminile ai Giochi di Rio de Janeiro. Battuta nella finale decisiva la neozelandese Natalie Rooney, argento. Bronzo per l'americana Corey Codgell. La campionessa olimpica in carica Jessica Rossi ha concluso al sesto posto la finale a sei non riuscendo a qualificarsi per le ultime due finali.

TIRO CON L'ARCO: ITALIA DONNE IN SEMIFINALE ORE 20:26 L'Italia femminile del tiro con l'arco è in semifinale. Le azzurre Lucilla Boari, Guendalina Sartori e Claudia Mandia hanno battuto 5-3 la Cina. Ora la Russia.



TIRO A VOLO: JESSICA ROSSI FUORI DAL PODIO ORE 20:20 Jessica Rossi fuori dalle finali per il podio del tiro a volo fossa donne. L'azzurra olimpionica della specialita' a Londra ha sbagliato quattro piattelli su quindici nella finale a sei, piazzandosi sesta e dunque fuori dalle due finali, quella per l'oro-argento e quella per il bronzo.

NUOTO: DELUDE LA STAFFETTA 4x100 SL ORE 20:12 Delusione per l'Italia nelle batterie della staffetta maschile 4x100 stile libero alle Olimpiadi di nuoto. Il quartetto azzurro composto da Luca Dotto, Marco Orsi, Michele Santucci e Luca Leonardi non è riuscita a qualificarsi per la finale ottenendo il nono tempo assoluto in 3.14.22. Italia fuori dalla finale per appena 5 centesimi di secondo. Miglior crono della mattinata per la Russia con 3.12.04.

NUOTO: NIENTE FINALE PER CARLI E MIZZAU ORE 19:57 Alice Mizzau e Diletta Carli sono state eliminate nelle batterie dei 400 stile libero. Le due azzurre hanno ottenuto rispettivamente il 22° e 27° tempo, lontanissimo dall'ottavo posto utile per la finale. Miglior crono di giornata con tanto di record olimpico per la fuoriclasse americana Katie Ledecky in 3.58.71.

TENNIS: ESORDIO FACILE PER SERENA WILLIAMS ORE 19:38 Esordio positivo per Serena Williams al torneo di tennis femminile sul cemento di Rio. L'americana, numero uno del ranking mondiale e campionessa olimpica in carica, si è imposta sull'australiana Darja Gavrilova con il punteggio di 6-4, 6-2.

NUOTO: SABBIONI SUBITO FUORI ORE 19:37 Simone Sabbioni è stato eliminato nelle batterie dei 100 dorso. L'azzurro ha ottenuto solo il 28° tempo con 54.91, passavano il turno i primi sedici. Miglior crono assoluto per il francese Camille Lacourt in 52.96.

TENNIS: ELIMINATO FABBIANO ORE 19:21 Thomas Fabbiano cede in due set al brasiliano Rogerio Dutra Silva (7-6, 6-1) nel primo turno del torneo di tennis.

NUOTO: CASTIGLIONI AVANTI, OUT CARRARO ORE 19:20 Arianna Castiglioni si qualifica per le semifinali dei 100 rana femminili. La nuotatrice azzurra ha ottenuto il sedicesimo e ultimo tempo utile con 1.07.32. Niente da fare, invece, per Martina Carraro eliminata con il 19° tempo assoluto. Miglior crono di giornata per la americana Lillia King in 1.05.78 davanti alla discussa russa Yulia Efimova.

FIORETTO: GAROZZO IN SEMIFINALE, AVOLA FUORI ORE 19:05 Il fiorettista azzurro Daniele Garozzo è in semifinale nella prova individuale. Il 24nne siciliano ha sconfitto 15-8 in brasiliano Guilherme Toldo in un clima da torcida all'interno dell'impianto Carioca Arena 3. Garozzo non è stato raggiunto da Giorgio Avola, superato dall'americano Massialas per 15-14.



NUOTO: D'ARRIGO E BELOTTI OUT NEI 200 SL ORE 18:44 Andrea Mitchell D'Arrigo e Marco Belotti sono stati eliminati nelle batterie dei 200 stile libero. I due azzurri hanno chiuso rispettivamente con il 23° e il 33° tempo, in semifinale passavano i primi 16. Miglior tempo di giornata per il cinese Sun Yang in 1.45.75.

FIORETTO: GAROZZO AI QUARTI, CASSARA' ELIMINATO ORE 18:20 Daniele Garozzo raggiungo Giorgio Avola nei quarti di finale del torneo di fioretto maschile. L'azzurro ha sconfitto negli ottavi il forte egiziano Alaaeldin Abouelkassem con il punteggio di 15-13. Finisce agli ottavi, invece, il cammino di Andrea Cassarà, che si è inchinato al britannico Richard Kruse. L'atleta dei Carabinieri è stato sconfitto 15-12, malgrado il disperato tentativo di rimonta finale.

BEACH VOLLEY: LUPO E NICOLAI SCONFITTI ORE 18:14 Esordio amaro per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel torneo di beach volley alle Olimpiadi di Rio. I campioni d'Europa in carica sono stati sconfitti nella prima partita dai messicani Virgen-Ontiveros in tre set con il punteggio di 14-21, 21-14, 15-11. Nella prossima partita del Girone C gli azzurri affronteranno la coppia tunisina Belhaj Salah C./Naceur M. A.

FIORETTO: AVOLA AI QUARTI ORE 18:00 Il fiorettista azzurro Giorgio Avola è ai quarti di finale della prova individuale. Negli ottavi l'italiano ha sconfitto il tedesco Peter Joppich per 15-13.

TIRO A VOLO: JESSICA ROSSI NELLA FINALE A SEI ORE 17:39 L'azzurra Jessica Rossi, campionessa olimpica in carica, si è qualificata per la finale a sei della gara di Fossa donne del tiro a volo di Rio 2016. Con il punteggio di 69/75, ha chiuso al secondo posto le serie di qualificazione, preceduta soltanto dall'australiana Laetisha Scanlan (70/75). Ora le tiratrici ripartiranno da zero, ad eliminazione diretta, fino al 'medal match' per l'oro e l'argento.

TIRO A VOLO: FABBRIZI E PELLIELO DOMINANO ORE 17:35 Primo e secondo posto per la squadra italiana di tiro a volo impegnata nelle qualificazioni della gara di fossa uomini. Dopo i primi 50 piattelli, è al comando il vice-campione olimpico di Londra 2012, il carabiniere marchigiano Massimo Fabbrizi, che ha fatto 50/50 e quindi non ha sbagliato nemmeno un colpo. Dietro di lui il veterano azzurro (46 anni) Giovanni Pellielo, già tre medaglie ai Giochi, con 49/50. I due azzurri sono seguiti dall'oro di Pechino 2008 David Kostelecky, della Repubblica Ceca, a quota 48 assieme al britannico Edward Ling, al rappresentante del Kuwait Khaled Almudhaf e al brasiliano Roberto Schmits. I 'medal match' per l'oro e argento e per il bronzo della Fossa uomini sono in programma domani.

JUDO FEMMINILE: ANCHE GIUFFRIDA IN SEMIFINALE ORE 17:33 L'azzurra Odette Giuffrida è in semifinale nel judo 52kg. Ai quarti ha battuta la romena Andreea Chitu. L'accesso alla semifinale non dà certezza di medaglia: il torneo olimpico del judo prevede infatti che i vincitori del prossimi turno vadano in finale per l'oro, ma i perdenti si incrocino con i vincitori dei ripescaggi per le due finali per il bronzo.

JUDO MASCHILE: BASILE IN SEMIFINALE ORE 17:25 L'azzurro Fabio Basile è in semifinale nel judo 66 kg. Ai quarti ha battuto il mongolo Tumurkhuleg Davaadorj per ippon. L'accesso alla semifinale non dà certezza di medaglia: il torneo olimpico del judo prevede infatti che i vincitori del prossimi turno vadano in finale per l'oro, ma i perdenti si incrocino con i vincitori dei ripescaggi per le due finali per il bronzo.

JUDO FEMMINILE: GIUFFRIDA AI QUARTI 16:47 Avanza ai quarti di finale Odette Giuffrida nel judo femminile -52 kg. La judoka romana ha battuto la tedesca Mareen Kräh. Affronterà ora la forte rumena Chitu

PISTOLA 10 METRI DONNE: ORO PER LA CINA 16:44 La cinese Mengxue Zhang ha vinto la medaglia d'oro nella finale della pistola 10 metri di tiro a segno. Con il punteggio di 199,4 punti ha preceduto la russa Vitalina Batsarashkina e la greca Anna Korakaki.

JUDO MASCHILE: BASILE AI QUARTI 16: 40 Altra grande prova del judoka piemontese Fabio Basile che supera brillantemente l'azero Nijat Shikhalizada grazie a un altro ippon

TIRO A VOLO: JESSICA ROSSI QUINTA NELLE ELIMINATORIE ORE 16:34 Jessica Rossi ha il quinto miglior punteggio nella gara di fossa donne dopo la seconda serie delle eliminatorie, in cui ha ottenuto il punteggio di 21/25. L'azzurra olimpionica in carica è stata penalizzata, come altre tiratrici, dal forte vento che soffia sul poligono di Deodoro, arrivando a 'modificare' le traiettorie di alcuni piattelli. Meglio della Rossi hanno fatto finora l'australiana Laetisha Scanlon (47/50), la neozelandese Natalie Rooney (47/50), la finlandese Satu Makela-Nummela (46/50) e la spagnola Fatima Galvez (46/50). La Rossi ha 45/50.

FIORETTO: CASSARA' E GAROZZO AGLI OTTAVI 16:19 Sedicesimi di finale sofferti ma vincenti per Andrea Cassarà. Il fiorettista azzurro, sotto 12-14, recupera e vince all'ultima stoccata contro il francese Cadot qualificandosi agli ottavi. Bene anche Daniele Garozzo, che batte abbastanza nettamente l'egiziano Tarek Ayad e passa con merito il turno. Il siciliano di Acireale, atleta delle Fiamme Gialle, si è imposto con il risultato di 15-8 sulla pedana verde. In precedenza aveva raggiunto il traguardo Giorgio Avola, che aveva avuto la meglio sul messicano Daniel Gomez.

CANOTTAGGIO: GARE ANNULLATE PER TROPPO VENTO ORE 16:11 A causa delle avverse condizioni meterologiche, con troppo vento sul bacino remiero, il Comitato organizzatore, dopo averne inizialmente posticipato l'inizio, ha annullato tutte le gare odierne del canottaggio che si sarebbero dovute disputare al Lagoa Stadium. L'Italia avrebbe dovuto gareggiare con il 2 senza donne (Bertolasi, Patelli), il 2 di coppia PL donne (Milani, Rodini), il 2 di coppia PL uomini (Miani, Micheletti), il 4 senza uomini (Castaldo, Lodo, Montrone e Vicino).

VOLLEY: L'ITALIA TRAVOLGE LA FRANCIA ORE 15:53 Debutto coi fiocchi per l'Italia del volley del ct Blengini alle Olimpiadi di Rio 2016. Gli azzurri travolgono 3-0 la Francia campione d'Europa nella prima giornata del girone A e vendicano la sconfitta delle ragazze di Bonitta, battute con un secco 3-0 dalla Serbia nella notte. L'Italia è protagonista di una prova autorevole al Maracanazinho e fa il pieno di fiducia in vista della sfida contro gli Stati Uniti in programma martedì alle ore 20.

JUDO MASCHILE: BASILE AGLI OTTAVI Esordio positivo per Fabio Basile che supera il tedesco Sebastian Seidl con uno spettacolare Ippon e avanza ai quarti di finale dove affronterà l'azero Nijat Shikhalizada

FIORETTO: AVOLA NEGLI OTTAVI ORE 15:26 Giorgio Avola supera il primo impegno nel fioretto maschile. Alla Carioca Arena 3, lo schermidore azzurro - testa di serie numero 7 del tabellone - non ha dato scampo al messicano Daniel Gomez e si è qualificato per gli ottavi di finale. Il siciliano, atleta delle Fiamme Gialle, si è imposto con il risultato di 15-5. Alle 11 brasiliane - le 16 in Italia - scenderanno invece in pedana Daniele Garozzo e Andrea Cassarà, che affronteranno nell`ordine l'egiziano Tarek Ayad e il francese Jeremy Cadot.

CANOTTAGGIO: RINVIO PER TROPPO VENTO ORE 15:21 Il vento troppo forte che soffia sulla Lagoa Rodrigo Freitas ha indotto gli organizzatori di Rio 2016 a rinviare l'inizio delle batterie del canottaggio, previsto per le 8.30. Il vento, che solleva ondate che riempiono d'acqua le imbarcazioni presenti sulla laguna, è una caratteristica dell'inverno carioca anche quando, come oggi, la temperatura tocca i 34 gradi.

TIRO A VOLO: JESSICA ROSSI IN TESTA ORE 15:13 L'azzurra Jessica Rossi è al comando della gara di fossa donne del tiro a volo dopo la prima serie di 25 piattelli. Nessuna delle atlete in gara ha fatto "percorso netto", e la Rossi ha ottenuto il punteggio di 24. Con lei prime alla pari sono la spagnola Fatima Galvez, la neozelandese Natalie Rooney e la kazaka Mariya Dmitryenko.

TIRO CON L'ARCO: ITALIA DONNE AI QUARTI ORE 15:05 Inizia bene l'avventura della squadra italiana del tiro con l'arco femminile. Le azzurre Lucilla Boari, Guendalina Sartori e Claudia Mandia hanno battuto 6-0 il Brasile e nei quarti di finale affronteranno la Cina.

