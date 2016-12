Rio 2016: l'Italvolley batte 3-1 il Brasile

14 agosto 2016

L'Italia del volley maschile non si ferma neanche davanti al Brasile. In un match valido per il gruppo A di qualificazione, i ragazzi di Blengini superano per 3-1 i verdeoro dopo aver regalato il primo set (23-25, 25-23, 25-22, 25-15 i parziali dell'incontro) e sono primi nel girone. Una vittoria di autorità quella dell'Italia e anche un successo storico, perché è il primo ottenuto sul Brasile in un torneo olimpico. Prossimo avversario il Canada .

La squadra di Blengini perde il primo set ma riparte da zero e firma una rimonta autoritaria grazie alla regia puntuale di Giannelli e all'ottimo lavoro in ricezione di Juantorena, Lanza e Colaci. Ancora una volta da sottolineare la prova dello 'Zar' Ivan Zaytsev, trascinatore anche al servizio. Tre i giocatori italiani in doppia cifra: Zaytsev 21, Juantorena 16, Filippo Lanza 12. Tredici i muri vincenti per l'Italia contro gli 8 del Brasile, 6 servizi vincenti contro zero mentre in ricezione l'Italia arriva al 47% (52/111) contro il 42% (46/110) del Brasile.