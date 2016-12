Rio 2016: Italvolley femminile ko 3-0 all'esordio

7 agosto 2016

Comincia con una secca sconfitta l'avventura delle azzurre del volley nel torneo olimpico. Le ragazze di Bonitta si arrendono per 3-0 alla Serbia nel match di esordio (27-25, 25-20, 25-23 i parziali dell'incontro a favore delle avversarie). L'Italvolley è inserita nel gruppo B con appunto Serbia, poi Cina, Olanda, Stati Uniti e Portorico. La nostra nazionale tornerà in campo l'8 agosto contro le temibili cinesi.

In campo si sono visti i pregi che conoscevamo di questo gruppo molto giovane e sempre combattivo, ma anche alcuni difetti nei momenti importanti, che sono risultati decisivi nell'economia del risultato finale. Lunedì le azzurre torneranno in campo per giocare il secondo match contro la Cina, che ha ceduto all'Olanda. Un'altra gara davvero difficile, ma Bonitta nel post gara ha ribadito che nonostante la forza delle avversarie la sua squadra continuerà a giocare con il massimo impegno cercando di raggiungere i quarti di finale.