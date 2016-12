Rio 2016, il super record della Ayana: "Il mio doping è Gesù"

13 agosto 2016

Lo hanno già definito 'un tempo da uomo' e unito al fatto che la vincitrice viene da un paese ultimamente chiacchierato, ecco allora che la svedese Sarah Lahti, oggi 12/a, dice che "rivedendo le immagini e la sua espressione facciale, si vede che l'Ayana - spiega - semplicemente corre mentre le altre danno la vita dietro di lei. Non sto dicendo che non sia pulita, ma dei sospetti mi vengono. Le viene tutto troppo facile...".



.Secondo la brasiliana Tatiele Carvalho, oggi 31/a, "quello è davvero un tempo da uomini, e se ci è riuscita vuol dire che andava fortissimo. Mi ha anche 'doppiata' ma non mi rattristo per questo". Alla nuova campionessa olimpica vengono riferite queste parole, e risponde cosi': "Prima di tutto, ringrazio Dio - dice - perché mi dà tutto, e la sua benedizione. Il mio doping è Gesù, e poi il fatto che lavoro e mi alleno moltissimo. Aver fatto anche il record mondiale è fantastico, così come lo è stato aver corso assieme a colei che mi ha preceduto, Tirunesh Dibaba, che mi ha trasmesso coraggio e l'energia per non sprecare questa opportunità".