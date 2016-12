Rio 2016,il programma di giornata degli azzurri: Bruni, Viviani e gli altri

15 agosto 2016

ATLETICA Giornata ricca di eventi per l'atletica, tante le finali in programma, dal martello ai 3000 siepi, dal salto con l'asta agli 800 metri. Per l'Italia occhi puntati su Libania Grenot, l'azzurra va a caccia del record nazionale nei 400 metri, dopo aver conquistato il pass per la finale con il quinto miglior tempo.

NUOTO DI FONDO

Speranze di medaglia confermate per l'Italia nella 10 Km femminile con Rachele Bruni che ha arricchito il medagliere azzurro salendo sul podio. La 25enne toscana era tra le favorite, essendo campionessa in carica della Coppa del Mondo e in cima alla classifica generale anche nel 2016



CICLISMO SU PISTA

Ultimo giorno di gare al Velodromo di Rio, si assegnano le medaglie nell'omnium maschile, ottime le possibilità di farcela per Elia Viviani, l'azzurro è attualmente secondo in classifica generale alle spalle solo del francese Boudat



BOXE

In serata torna sul ring Irma Testa per i quarti di finale della boxe categoria 60 kg donne, si assegna il titolo nei pesi massimi maschili, il russo Tishchenko (che ha fatto fuori il nostro Clemente Russo) e il kazako Levit, si contendono la medaglia d'oro



BEACH VOLLEY

Nella notte ci sono Lupo e Nicolai, gli azzurri del beach volley, sono impegnati nei quarti di finale contro la coppia russa: Liamin-Barsouk



PALLANUOTO

Quarti anche per il Setterosa di pallanuoto contro la Cina. Le azzurre dopo un ottimo girone di qualificazione, chiuso al primo posto del girone, vanno a caccia della medaglia.



GLI AZZURRI IN GARA



Ore 14 - Nuoto di fondo:

10 km donne Rachele Bruni



Ore 14.08 - Canoa:

eliminatorie C1 1000 metri Carlo Tacchini



Ore 14.30 - Atletica:

qualificazioni salto triplo uomini Fabrizio Donato



Ore 14.35 - Atletica:

batterie 200 metri donne Gloria Hooper



Ore 15.14 - Canoa:

eliminatorie K1 1000 metri uomini Alberto Ricchetti



Ore 15.21 - Ciclismo su pista:

cronometro 1 km Omnium uomini Elia Viviani



Ore 15.25 - Atletica:

batterie 3000 siepi uomini Yuri Floriani, Abdoullah Bamoussa



Ore 16 - Nuoto sincronizzato:

duo programma tecnico Linda Cerruti, Costanza Ferro



Ore 18.05 - Vela:

49er FX donne Francesca Clapcich, Giulia Conti



Ore 18.05 - Vela:

49er uomini Ruggero Tita, Pietro Zucchetti



Ore 18.15 - Vela:

470 donne Elena Berta, Alice Sinno



Ore 20.15 - Tuffi:

qualificazioni trampolino 3 metri uomini Michele Benedetti, Andrea Chiarabini



Ore 21 - Ciclismo su pista:

giro lanciato Omnium uomini Elia Viviani



Ore 22.15 - Boxe:

60 kg donne Quarti - Irma Testa



Ore 22.23 - Ciclismo su pista:

corsa a punti 40 km Omnium uomini Elia Viviani



Ore 00.40 - Pallanuoto donne

Quarti - Italia-Cina



Ore 1.30 - Pallavolo:

fase a gironi uomini Italia-Canada



Ore 2.30 - Atletica:

batterie 400 ostacoli donne Marzia Caravelli, Ayomide Folorunso, Yadisleidy Pedroso



Ore 4 - Beach volley uomini

Quarti - Daniele Lupo, Paolo Nicolai



LE FINALI DI OGGI



Ore 14.00 - Nuoto:

10 km donne



Ore 15.00 - Equitazione:

dressage



Ore 15.40 - Atletica:

lancio del martello donne



Ore 16.15 - Atletica:

3000 siepi donne



Ore 18.05 - Vela:

laser radial donne



Ore 19.00 - Ginnastica artistica:

anelli uomini



Ore 19.05 - Vela:

laser uomini



Ore 19.45 - Ginnastica artistica:

volteggio uomini



Ore 20.30 - Ginnastica artistica:

trave donne



Ore 22.15 - Lotta grecoromana:

85 kg uomini



Ore 22.23 - Ciclismo su pista:

omnium uomini



Ore 22.40 - Lotta grecoromana:

130 kg uomini



Ore 00.00 - Sollevamento pesi:

105 kg uomini



Ore 00.15 - Boxe:

91 kg uomini



Ore 01.35 - Atletica:

salto con l’asta uomini



Ore 03.25 - Atletica:

800 metri uomini



Ore 03.45 - Atletica:

400 metri donne