Rio 2016, il programma di giornata: azzurri, occhio a Setterosa e volley

17 agosto 2016

ATLETICA

Matteo Galvan si gode la qualificazione alle semifinali dei 200. Pochissime chance di centrare la finale, ma l'azzurro ha l'obiettivo di migliorare il suo primato personale (20"50).



PALLANUOTO

Notte della verità per il Setterosa di Conti che scende in vasca per la semifinale contro la Russia. Dopo avere battuto brillantemente la Cina ai quarti di finale, Di Mario e compagne sognano il pass per la finale olimpica (ore 17.20)



VOLLEY

L'Italia di Blengini vuole continuare a sognare. Il sestetto azzurro gioca la sua prima partita da dentro o fuori: ai quarti di finale c'è l'Iran, quarto classificato nel Girone B. Sulla carta è un impegno agevole, ma mai dare nulla per scontato soprattutto alle Olimpiadi (ore 23.00)