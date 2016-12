Rio 2016, il medagliere ponderato: vince... Grenada

22 agosto 2016

Usa, Regno Unito, Cina. Il medagliere di Rio 2016 parla chiaro, e inserisce l'Italia al nono posto. Ma a Olimpiade conclusa abbiamo provato a fare un gioco: dividere la popolazione di un paese per il numero di medaglie (totali) ottenute. Per esempio, nel caso dell'Italia, dividendo il numero di abitanti (59 milioni e 800mila) per le medaglie (28) si evince che l'Italia ha vinto una medaglia ogni 2 milioni e 135mila abitanti, ben lontana dalla top ten. Sul podio ci vanno tre paesi dei Caraibi: Grenada (una sola medaglia con James Kirani), Giamaica e Bahamas.



Per gli Usa una medaglia ogni 2 milioni e 600mila abitanti. Disastrosa la classifica dell'India, paese da 1 miliardo e 326 milioni di abitanti, che con sole due medaglie può contare su un podio ogni 663 milioni di abitanti. Ecco la tabella con i risultati di una parte delle nazioni partecipanti.