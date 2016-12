Rio 2016, il Daily Beast rivela i nomi degli atleti gay

12 agosto 2016

Informazioni che consentono facilmente l'identifcazione dei soggetti coinvolti. L'aver riportato così chiaramente alcune informazioni sugli atleti ha generato molte polemiche che chiamano in causa non solo l'evidente violazione della privacy, ma anche le eventuali ritorsioni che dovranno subire quegli sportivi provenienti da Paesi in cui l'omosessualità è vietata. Per questo, il direttore del Daily Beast ha scritto un breve testo di scuse in cui ha spiegato che l'intenzione dell'autore non era quella di danneggiare o denigrare la comunità omosessuale, ma "questo non ha importanza; ad averla è l'impatto" di quell'articolo, che è stato rimosso dal sito.