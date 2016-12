Rio 2016, gli italiani in gara oggi e le finali: chi può vincere una medaglia

20 agosto 2016

CANOA (ore 14)

Si gioca una medaglia in finale Manfredi Rizza nel K1 200 metri uomini.



TRIATHLON (ore 16)

Charlotte Bonin e Annamaria Mazzetti si sono qualificate per la finale, a Fort Copacabana si assegna la medaglia in campo femminile e le azzurre proveranno a salire sul podio.



MOUNTAIN BIKE (ore 17.30)

È Eva Lechner la speranza italiana nella mountain bike femminile. L'altoatesina lo scorso hanno vinse il preolimpico proprio sul circuito di Rio. Il percorso le è congeniale. Non è però la favorita, le più accreditate sono Langvad, Neff e Pendrel.



PALLANUOTO (ore 18)

Il Settebello, dopo la pesante sconfitta subita contro la Serbia in semifinale, torna in acqua per tentare di vincere la medaglia di bronzo, nella finale per il terzo posto l'avversario sarà il Montenegro, squadra già battuta dagli azzurri nella fase a gironi.



ATLETICA (ore 1.30 di notte)

Le speranze azzurre di medaglia sono affidate a due ragazze friulane, Desiree Rossit e Alessia Trost, entrambe in finale nel salto in alto femminile.