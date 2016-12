Rio 2016, gli italiani in gara oggi: chi può vincere una medaglia

19 agosto 2016

ATLETICA (dalle 13)

Sarebbe dovuta essere la giornata di Alex Schwazer: gli uomini della 50 chilometri di marcia (Teodorico Caporaso, Marco De Luca, Matteo Giupponi) scendono in strada a caccia di un podio, una missione ardua visti gli avversari. Ben più chance di medaglia per le ragazze della 20 chilometri (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Elisa Rigaudo).



VOLLEY (alle 18)

Si accendono i riflettori al Maracanazinho, gli azzurri di Blengini sfidano gli Stati Uniti in semifinale, a caccia di una finale olimpica che manca da 12 anni. L'Italvolley ha già raggiunto questo obiettivo ad Atlanta 1996 e ad Atene 2004, perdendo però in entrambe le occasioni rispettivamente contro Olanda e Brasile.



PALLANUOTO (alle 20.30)

Tensione alle stelle al Maria Lenk Aquatics Centre, dove sicuramente arriverà un'altra medaglia per l'Italia. Resta da stabilire il metallo: il Setterosa affronta gli Stati Uniti nella finalissima del torneo femminile. Le ragazze di Fabio Conti, reduci da un torneo quasi perfetto, vogliono riprendersi quell'oro olimpico che manca da Atene 2004.



GLI ITALIANI IN GARA



Dalle 12.30 - Golf (torneo individuale donne)

Giulia Molinaro, Giulia Sergas



Ore 13 - Atletica (50 km marcia uomini)

Teodorico Caporaso, Marco De Luca, Matteo Giupponi



Ore 14 - Canoa (eliminatorie K1 200 metri)

Manfredi Rizza



Ore 14.59 - Canoa (eliminatorie K4 1000 metri)

Mauro Crenna, Giulio Dressino, Alberto Ricchetti, Nicola Ripamonti



Ore 15.20 - Ginnastica ritmica (qualificazione All-Around)

Veronica Bertolini



Ore 17 - Pentathlon (nuoto)

Claudia Cesarini, Alice Sotero



Ore 18 - Volley (semifinale uomini)

Italia-Stati Uniti



Ore 19 - Pentathlon (bonus round di scherma)

Claudia Cesarini, Alice Sotero



Ore 19.30 - Atletica (20 km marcia donne)

Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Elisa Rigaudo



Ore 20.30 - Pallanuoto (finale donne)

Stati Uniti-Italia



Ore 20.30 - Pentathlon (equitazione donne)

Claudia Cesarini, Alice Sotero



Ore 21 - Piattaforma 10 m (qualificazioni)

Maicol Verzotto



Ore 23 - Pentathlon (combinata)

Claudia Cesarini, Alice Sotero



Ore 1.51 - Staffetta 4X100 (batterie donne)

Maria Benedicta Chiboglu, Ayomide Folorunso, Libania Grenot, Maria Enrica Spacca



LE FINALI DI VENERDI' 19 AGOSTO



Ore 13 - Atletica: marcia 50 km uomini



Ore 15 - Equitazione: salto individuale girone A



Ore 16 - Badminton: singolare donne



Ore 16.50 - Badminton: doppio uomini



Ore 17 - Nuoto sincronizzato: squadre



Ore 18.30 - Equitazione: salto individuale girone B



Ore 19.30 - Atletica: marcia 20 km donne



Ore 20 - BMX: donne



Ore 20.10 - BMX: uomini



Ore 20.30 - Pallanuoto: torneo donne



Ore 21 - Boxe: 60 kg donne



Ore 22 - Hockey su prato: torneo donne



Ore 22.30 - Calcio: torneo donne



Ore 22.30 - Lotta libera: 74 kg uomini



Ore 23.30 - Lotta libera: 57 kg uomini



Ore 1.30 - Atletica: salto con asta donne



Ore 2.05 - Atletica: lancio martello uomini



Ore 2.40 - Atletica: 5000 metri donne



Ore 3 - Taekwondo: 67 kg donne



Ore 3.15 - Taekwondo: 80 kg uomini



Ore 3.15 - Atletica: 4x100 donne



Ore 3.35 - Atletica: 4x100 uomini