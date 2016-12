Rio 2016, gli italiani in gara oggi: chi può vincere una medaglia

18 agosto 2016

ATLETICA (DALLE 15)

La giornata dell'atletica si apre alle 15 con le qualificazioni del salto in alto femminile. Speranze azzurre riposte nelle talentuose Alessia Trost e Desiree Rossit: hanno certamente il potenziale per staccare il pass per la finale. Nella notte riflettori puntati sulla pista e su Usain Bolt: lo sprinter giamaicano, già vincitore dei 100 metri, va a caccia del successo anche nei 200 per centrare la terza doppietta dopo Pechino e Londra. Non ci sarà il rivale Gatlin, eliminato in semifinale: occhio al canadese Degrasse.



BEACH VOLLEY (ALLE 4.59)

Nella notte italiana Daniele Lupo e Paolo Nicolai sfideranno un popolo intero all'Arena di Copacabana nella finale contro i padroni di casa del Brasile Cerutti e Schmidt. I due azzurri vogliono regalare all'Italia la prima storia medaglia in questa disciplina mentre i verdeoro, dal 1996, hanno conquistato 5 podi a livello maschile (oro nel 2004 ad Atene).



CANOA (ALLE 14.08)

Il duo Giulio Dressino e Nicola Ripamonti aprono il programma di gare della giornata e vanno a caccia di medaglia nella finale del K2 1000 metri della canoa sprint. Nelle acque del Lagoa Stadium i due azzurri cercheranno un podio che manca all'Italia da Pechino 2008 col tandem Facchin-Scaduto: gli ultimi successi sono invece targati Antonio Rossi, oro nel 2000 con Scarpa e nel 2004 con Bonomi.



PALLANUOTO (ALLE 21.30)

Il Settebello di Campagna vuole imitare il Setterosa di Conti e centrare la finale del torneo di pallanuoto. L'Italia deve prima superare la Serbia campione del mondo e d'Europa per tornare a giocarsi la gara che assegna la medaglia d'oro. A Londra gli azzurri chiusero con l'argento, sconfitti dalla Croazia: l'ultimo titolo risale a Barcellona 1992.



GLI AZZURRI IN GARA



Atletica Ore 15 qualificazioni salto in alto D

ALESSIA TROST, DESIREE ROSSIT



Beach Volley Ore 4.59 finale U

DANIELE LUPO, PAOLO NICOLAI



Canoa Ore 14.08 finale K2 1000 metri U

GIULIO DRESSINO, NICOLA RIPAMONTI



Golf Dalle 12.30 secondo giro torneo individuale D

GIULIA SERGAS, GIULIA MOLINARO



Nuoto Sincronizzato Ore 18 programma tecnico a squadre D

ELISA BOZZO, BEATRICE CALLEGARI, CAMILLA CATTANEO, FRANCESCA DEIDDA, MANILA FLAMINI, MANRIANGELA PERRUPATO, SARA SGARZI



Pallanuoto Ore 21.30 semifinale U

ITALIA-Serbia



Pentathlon Ore 15 roundi di scherma D

CLAUDIA CESARINI, ALICE SOTERO



Ore 19.30 roundi di scherma U

RICCARDO DE LUCA, PIER PAOLO PETRONI



Triathlon Ore 16 finale U

ALESSANDRO FABIAN, DAVIDE UCCELLARI



Vela Ore 19.05 finale 49er FX D

FRANCESCA CLAPCICH, GIULIA CONTI



LE FINALI DI OGGI



Atletica

Ore 17 400 ostacoli U



Ore 1.30 getto del peso U



Ore 2.45 1500 metri decathlon U



Ore 3.15 400 ostacoli D



Ore 3.30 200 metri U



Badminton

Ore 16.50 doppio D



Beach Volley

Ore 4.59

Brasile-ITALIA U



Boxe

Ore 20.30 81 kg U



Canoa

Ore 14.08 K2 1000 metri U



Ore 14.23 C1 200 metri U



Ore 14.47 K2 200 metri U



Ore 15.11 K1 500 metri D



Hockey su prato

Ore 22 Belgio-Argentina U



Lotta libera

Ore 22.05 53 kg D



Ore 22.50 63 kg D



Ore 23.35 75 kg D



Taekwondo

Ore 3 57 kg D



Ore 3.15 68 kg U



Triathlon

Ore 16 finale U



Tuffi

Ore 21 Piattaforma 10 metri D



Vela

Ore 18.05 470 D



Ore 18.50 470 U



Ore 19.35 49er U



Ore 20.20 49er FX D