Rio 2016, fioretto: la favola di Garozzo, oro da urlo

7 agosto 2016

Vent'anni dopo l'impresa di Alessandro Puccini ai Giochi di Atlanta 1996, il titolo olimpico nel fioretto maschile torna in Italia. Il merito è di Daniele Garozzo , siciliano di Acireale che giovedì scorso ha compiuto 24 anni. Alla sua prima Olimpiade in carriera , con in dote l'oro Mondiale vinto nel 2015 a Mosca, il fiorettista azzurro stupisce tutti turno dopo turno fino al clamoroso trionfo finale contro l'americano Alexander Massialas , battuto 15-11 con qualche brivido nel finale. Lo stesso Massialas, ai quarti di finale, aveva infranto il sogno di Giorgio Avola vincendo in rimonta dopo essere stato sotto 8-14. Contro Garozzo, però, la storia va diversamente e il gradino più alto del podio si colora d'azzurro. Prima di sconfiggere il più titolato avversario in finale, numero 1 nel ranking di Coppa del mondo, Garozzo aveva eliminato nell'ordine gli egiziani Tarek Ayad e Alaaedin Abouelkassem, rispettivamente col punteggio di 15-8 e 15-13. Ai quarti la sfida sulla carta più dura contro il brasiliano idolo di casa, Guilherme Toldo, travolto con un sonoro 15-8. In semifinale altra sfida contro un avversario di tutto rispetto, il russo Timur Safin, poi medaglia di bronzo, anch'egli sconfitto con un netto 15-8. Amara, invece, la giornata olimpica di Andrea Cassarà, eliminato agli ottavi di finale dal britannico Richard Kruse.

"FESTEGGIO A COPACABANA"

"Chi se ne frega se non sono stato io a vincere la medaglia d'oro numero 200: godo lo stesso". Queste le prime parole di Daniele Garozzo dopo aver vinto la medaglia d'oro nel fioretto maschile a Rio. Ma ora e' tempo di festeggiare: "Non vedo l'ora di scendere sulla spiaggia di Copacabana, ho sempre sognato di giocare a calcio li'".



"Mi avevano segnalato in grande forma? Evidentemente hanno indovinato... È un'emozione indescrivibile, sono il più felice del mondo. È stato tutto perfetto", ha spiegato il 24enne schermidore azzurro. "Ho faticato tantissimo, la tensione, lo stress. Ma quello che è venuto fuori era quello più importante". "Se ho temuto di subire una rimonta come è accaduto ad Avola? No, più che altro Massialas mi aveva fatto fare la stessa fine nell'ultima gara di Coppa del mondo. Vincevo 12-5 nei quarti e ho perso 15-13. Mi ero preparato alla sua possibilità di rimonta, l'ho gestita bene. Lui è un ragazzo con grande caparbietà, lo fa spesso nelle gare di Coppe del mondo è solito fare queste rimonte". Per pochissimo, Basile gli ha 'scippato' l'oro numero 200 dell'Italia nella storia dei Giochi: "Non era importante questo per me, sono contento per lui e gli faccio i complimenti. È già incredibile essere il 201°", ha aggiunto.