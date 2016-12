Rio 2016, dressage: il suo cavallo rischia di morire, la Cornelissen si ritira

14 agosto 2016

"Il mio amico, il cavallo che ha dato tutto per me durante tutta la sua vita, non merita di passare tutto questo - ha scritto la campionessa olandese su Facebook confermando di aver preso la difficile decisione per salvaguardare la salute del compagno - Così ho salutato tutti e lasciato l’arena". Una puntura d'insetto ha dunque rovinato il sogno della Cornelissen: due giorni prima del debutto, Parzival è stato pizzicato sul muso e aveva la febbre altissima. Il team veterinario della nazionale olandese lo ha rimesso in piedi, Parzival aveva ricevuto l'ok dei medici di gara per prendere parte al Grand Prix del debutto olimpico, ma all'amazzone sono bastati pochi minuti per rendersi conto che il suo cavallo non era lo stesso di sempre e ha quindi deciso di abbandonare il torneo olimpico.