Rio 2016: Daniele Lupo portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura

19 agosto 2016

Sarà Daniele Lupo, argento nel beach volley in coppia con Paolo Nicolai, il portabandiera dell' Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Rio 2016. Lupo ha ricevuto la notizia dal presidente del Coni Giovanni Malagò. L'azzurro ha sconfitto un tumore scoperto a marzo 2015, è tornato all'attività agonistica vincendo il titolo europeo fino alla conquista in Brasile della prima medaglia olimpica del beach volley italiano.

La cerimonia di chiusura è in programma domenica 21 allo stadio Maracana a partire dalle ore 20 locali, l'una in Italia. Lupo, in coppia con Nicolai, si è messo al collo una medaglia storica nel tempio del beach a Copacabana. Un traguardo impensabile appena 18 mesi fa, con l'atleta romano, formatosi sulle spiagge di Fregene insieme al nonno Giorgio e papà Carlo, che si ritrova a combattere una partita per la vita. Daniele riesce a vincere la sua battaglia più difficile: arriva il bis agli Europei dopo il titolo del 2014 a Cagliari, preludio di un'Olimpiade indimenticabile.