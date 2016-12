Rio 2016: controanalisi positive per la Orsi Toth

3 agosto 2016

Niente da fare per Viktoria Orsi Toth: anche le controanalisi effettuate a Roma, presso il laboratorio dell'Acqua Acetosa, hanno confermato la positività al doping per un metabolita del clostebol. Per l'azzurra del beach volley svaniscono le già poche speranze di partecipare alle Olimpiadi. Al suo posto, per far coppia con Marta Menegatti, sarà chiamata Becky Perry, statunistense naturalizzata italiana solo otto mesi fa.