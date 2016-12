Rio 2016, ciclismo: Aru, Nibali, Caruso, De Marchi e Rosa i convocati azzurri

17 luglio 2016

Nonostante la difficoltà, però, il tecnico azzurro non nasconde la soddisfazione: "E' una squadra forte, che cercherà di ottenere il massimo risultato, anche se non sarà semplice, date le caratteristiche impegnative del percorso, con una salita di 9 chilometri che farà sicuramente selezione - ha aggiunto - Ho scelto atleti in grado di sacrificarsi e di contribuire, fin dall'inizio, alla causa. Sono fiducioso".



Per quanto riguarda la cronometro invece l'unica certezza è rappresentata da Vincenzo Nibali. "Colgo l'occasione per fare gli auguri ad Adriano Malori, che proprio ieri si è sposato - ha spiegato Cassani -. Con la sua uscita di scena abbiamo perso un riferimento importante per questa gara". "Sicuramente correrà Vincenzo Nibali, mentre non abbiamo ancora deciso se schierare il secondo uomo, che comunque dovrà essere scelto tra i convocati per la strada - ha continuato -. Ricordo che la crono si svolgerà quattro giorni dopo la prova in linea, il 10 agosto".



Composto il quintetto, la Nazionale si radunerà a Fiuggi dal 27 al 30 luglio prima della partenza per il Brasile. "Alloggeremo al Villaggio Olimpico - ha spiegato il dt - perché è la soluzione ottimale dal punto di vista logistico, lontano dal traffico di Rio".