Rio 2016, calcio femminile: Brasile sconfitto dal Canada, niente bronzo. Oro alla Germania

19 agosto 2016

Niente medaglia per il Brasile di calcio femminile a Rio 2016. Dopo la semifinale persa ai rigori contro la Svezia, le brasiliane finiscono k.o. anche nella finalina contro il Canada. Le nordamericane si impongono 2-1 con un gol per tempo. Deanne Rose sblocca il risultato al 25' del primo tempo, mentre Christine Sinclair infila il raddoppio al 52'. A 11 minuti dal termine l'inutile rete di Beatriz. L'oro va alla Germania: 2-1 in finale sulla Svezia.