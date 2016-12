Rio 2016, calcio: Argentina sconfitta al debutto, pari della Germania

5 agosto 2016

Non è una Olimpiade per sudamericane, almeno per ora. Dopo il flop del Brasile, fermato sullo 0-0 dal Sudafrica, crolla l'Argentina, battuta 2-0 dal Portogallo. Non va oltre il pari la Colombia, che ha pareggiato 2-2 con la Svezia grazie ai gol dei fuoriquota Teo Gutierrez e Pabon. Pari anche per la Germania, 2-2 col Messico. Pirotecnica vittoria della Nigeria, che batte 5-4 il Giappone. Travolgente la Corea del Sud: 8-0 alle Fiji.