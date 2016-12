Rio 2016, Bolt si annoia e compra una tv

7 agosto 2016

Anche Usain Bolt non vuole perdersi le gare dell'Olimpiade carioca. Così visto che nelle stanze del villaggio atleti di Rio 2016 non ci sono televisori (contrariamente a Londra 2012), l'asso giamaicano ha deciso di comprarne una e se l'è fatta installare dal compagno di squadra Asafa Powell. Su Snapchat il fuoriclasse giamaicano ha postato un video in cui spiega che "il nuovo televisore lo sta correttamente fissando il nostro 'ingegnere' Asafa Powell". "Ci stavamo annoiando - continua Bolt -, quindi abbiamo deciso di comprare una Tv. E c'è l' 'ingegnere' che sta pensando a tutto".