Rio 2016, Beach Volley: Nicolai e Lupo da sogno

Primo set al di sotto delle aspettative per i nostri azzurri (nonostante un inizio equilibrato sul 4-4), soprattutto per Daniele Lupo, che poi si sveglia con la schiacciata che vale il 15-11 per i russi. Ma è solo una fiammata perché la coppia Krasilnikov-Semenov scappa 17-11 e 18-13, per poi chiudere 21-15.



Nel secondo set l'Italia inizia meglio portandosi sul 6-2. Lupo rientra in gara, Nicolai non sbaglia, costringendo i russi a infrangersi contro i suoi centimetri e i suoi muri invalicabili. Krasilnikov-Semenov si rifanno sotto fino all’8-6, ma Lupo prima e Nicolai dopo riportano l'Italia sul 10-6. I russi sono così costretti a inseguire e vanno sotto 14-10. L'Italia non lascia scampo agli avversari e chiude sul 21-16.



Il tie break è da favola. Il primo punto è del duo Lupo-Nicolai, ma Krasilnikov riprende subito il match. Gli azzurri commettono due errori di fila e vanno sotto 7-5. Ma non è finita qui: basta una schiacciata forte e alta sulla mano di Semenov per portarsi sul 7-6. Sotto di un punto, Lupo e Nicolai non sbagliano in difesa, ribaltando le sorti del match (9-8). Sugli spalti i tifosi azzurri intonano "Seven Nation Army" dei White Stripes, che tanta fortuna portò alla Nazionale di calcio al Mondiale tedesco del 2006.



E' l'inizio del sogno perché Lupo è inarrestabile e Nicolai con la sua schiacciata ci fa volare sul 10-8. È una gara straordinaria, giocata con cuore e coraggio. I russi non si domano facilmente e accorciano (10-9), ma Lupo è ancora fenomenale nell'11-9 e nel 12-10. Sul 14-12 Nicolai sbaglia la battuta, rimettendo in corsa i russi (14-13), ma Lupo chiude al 15-13. Ed è la festa più grande del nostro beach volley: "Un sogno che si realizza, abbiamo lavorato tanto in questi 4 anni", dicono in coro i due azzurri. E adesso è lecito sognare l'oro.