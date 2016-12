Rio 2016: 5,4 milioni di euro ai medagliati azzurri

23 settembre 2016

Da una parte la soddisfazione per i risultati sportivi degli ultimi Giochi, dall'altra la delusione per il rifiuto del Comune di Roma di accettare la candidatura olimpica. È un Malagò a due facce quello che annuncia l'ammontare dei premi in denaro pagati ai medagliati azzurri di Rio: "Siamo felici di aver speso questi soldi - ha dichiarato, senza nascondere però l'amarezza per il 'No' del sindaco Raggi - Quello della candidatura è un tavolo a tre gambe, con Governo, Comune e Coni. Senza una gamba la candidatura cade per forza".



Per quanto riguarda i premi, il numero uno dello sport italiano ha specificato che si tratta di cifre lorde e ha fatto sapere che, nel dettaglio, 150 mila euro andranno a chi ha vinto l'oro, 75 mila agli argenti e 50 mila ai bronzi. In tutto sono stati 69 gli atleti azzurri ricompensati per le loro prestazioni olimpiche. Il più premiato? Niccolò Campriani, che grazie ai due ori nella carabina intascherà 300 mila euro lordi.