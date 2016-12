Paralimpiadi 2016, triathlon: argento Ferrarin, bronzo Achenza

10 settembre 2016

Una giornata indimenticabile per il triathlon italiano : a Fort Copacabana, nella terza giornata delle Paralimpiadi di Rio 2016 , arrivano due storiche medaglie azzurre , un inedito assoluto in questa specialità. La prima è d'argento e la conquista Michele Ferrarin nella categoria Pt2, dietro al britannicco Lewis e davanti al marocchino Lahna. La seconda, di bronzo, la mette al collo Giovanni Achenza tra i Pt1, alle spalle degli olandesi Plat e Schipper.