Pallanuoto, ecco i convocati per Rio 2016

17 luglio 2016

Il ct Sandro Campagna ha comunicato i 13 pallanotisti che rappresenteranno l'Italia ai Giochi di Rio . Dai 16 giocatori convocati sono stati esclusi Tommaso Busilacchi, Vincenzo Renzuto Iodice e Goran Volarevic. "La selezione è stata dura come non mai - ha spiegato il ct Campagna - Siamo una squadra competitiva nonostante sette debuttanti ai Giochi". A Londra il Settebello ha ottenuto il secondo posto alle spalle della Serbia.

Ecco i convocati per le Olimpiadi: Stefano Tempesti (Pro Recco) e Marco Del Lungo (AN Brescia); Nicholas Presciutti (AN Brescia), Alessandro Velotto (CC Napoli) e Niccolò Gitto (Pro Recco); Pietro Figlioli, Andrea Fondelli e Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Valentino Gallo (Robertozeno Posillipo), Alessandro Nora e Christian Presciutti (AN Brescia); Matteo Aicardi e Michael Bodegas (Pro Recco). Gli azzurri certi della partecipazione a Rio sono 290 (150 uomini, 140 donne) in 28 discipline differenti, con 248 pass individuali.