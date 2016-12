Olimpiadi: il Tas rigetta l'appello per Rio di 68 atleti russi

21 luglio 2016

Lo scorso 13 novembre la Iaaf, la Federazione internazionale di atletica leggera, aveva sospeso la Federazione russa dopo lo scoppio dello scandalo legato al doping. Una decisione confermata nei due successivi appelli presentati dalla Russia. Ora il Tas mette la parola fine alle residue speranze degli atleti russi.



"Il Tas conferma la validità della sentenza Iaaf, secondo la quale gli atleti sospesi dalla federazione nazionale non sono eleggibili per le competizioni sotto egida Iaaf", questo il dispositivo della sentenza del Tribunale svizzero. La Russia, quindi, non avrà alcun rappresentante dell'atletica in gara a Rio, a parte la grande accusatrice Yulia Stepanova, cui era stato dato un pass per la collaborazione prestata, e la lunghista Darya Klischina che vive e si allena negli Usa. Tra i bocciati la volte campionessa olimpica dell'asta Yelena Isinbayeva.



Cresce ora l'attesa per la decisione del Cio (attesa per venerdì) in merito al resto dello sport russo. Americani, inglesi, tedeschi e altri vorrebbero la Russia fuori senza discussione. Il presidente del Cio, Thomas Bach, vorrebbe una soluzione più morbida.