Olimpiadi, cinque nuovi sport a Tokyo 2020

4 agosto 2016

"Il karate rappresenta 191 paesi nel mondo - dichiara soddisfatto Antonio Espinos, presidente della Federazione mondiale di karate - è uno sport universale, praticato in ogni angolo del mondo, ovunque voi andiate trovate il karate. E ha dei grandi valori, sociali ed educativi. Il 70% di chi lo pratica ha meno di 14 anni". Per alcuni, come Fernardo Aguerre, presidente dell'associazione nazionale surf, è una vittoria che va oltre lo sport. "Non si tratta solo di una competizione di surf - dice - si tratta della cultura del surf, ecologia, yoga, cibo organico, tutte cose che sappiamo sono buone per noi. Sarà una spinta, molto delicata, verso un futuro migliore".