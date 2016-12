NYTimes: "La Russia rischia di star fuori dalle Olimpiadi"

17 luglio 2016

''Escludete tutte le nazionali della Russia dai Giochi olimpici di Rio'': lo chiedono, secondo quanto riferisce il New York Times , 10 agenzie antidoping tra le quali in prima fila quella statunitense e quella canadese. Il giornale aggiunge che già domani il Cio potrebbe annunciare il bando olimpico a tutte le rappresentative russe, e quindi non solo a quella dell' atletica, che già è stata esclusa per i numerosi test positivi e per non aver dato sufficienti garanzie nella lotta al doping.

"Nel nome della comunità degli atleti puliti e delle organizzazioni antidoping - è scritto nella lettera - confidiamo che il Cio, in base a carta, codici e principi olimpici, sospenda immediatamente il comitato olimpico e paralimpico russo dal movimento e dichiari che nessun atleta può rappresentare la Russia ai Giochi".

In prima fila in questa 'battaglia' in nome dell'etica e dello sport pulito ci sono gli Usa, con il presidente della locale agenzia (Usada) Travis Tygart, secondo il quale i russi non avrebbero mantenuto la promessa di fare pulizia. Il NY Times ribadisce quindi che già domani il Cio potrebbe annunciare il bando olimpico a tutte le rappresentative della Russia.