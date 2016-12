Esce dal Villaggio Olimpico per ubriacarsi, lʼOlanda caccia il ginnasta Van Gelder

9 agosto 2016

I festeggiamenti per la conquista della finale di specialità agli anelli (in programma il giorno di Ferragosto) sono costati cari a Yuri Van Gelder, che aveva ottime possibilità di conquistare una medaglia. "E' una decisione difficile per noi – ha detto il portavoce del Comitato Olimpico olandese, Maurits Hendriks - Sportivamente parlando è un disastro, ma Yuri ha violato il nostro codice e non abbiamo avuto altra scelta. Questo comportamento è inaccettabile".

Yuri Van Gelder, 33 anni, è stato Campione del Mondo e d’Europa agli anelli nel 2005, ha un curriculum invidiabile nella sua specialità, ma non è nuovo a scivoloni di questo tipo. Nell'arco della sua carriera infatti – nel 2009 - c'è anche una squalifica di un anno per una positività alla cocaina.