Doping, Isinbayeva shock: "Se non vado a Rio, chiudo la carriera"

21 luglio 2016

"Se non mi fanno partecipare alle Olimpiadi di Rio, non vedo perché continuare la mia carriera, non vedo perché continuare gli allenamenti". Così Yelena Isinbayeva ha reagito alla dura presa di posizione del Tas di Losanna contro gli atleti russi per lo scandalo doping. "Speravo di vincere i Giochi con un nuovo record mondiale, non meno di 5,10 metri", ha aggiunto la campionessa russa di salto con l'asta.