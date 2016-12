Doping Gharbi, San Marino: "Decide Federazione judo"

3 agosto 2016

In serata, però, un comunicato del Cons, il Comitato olimpico nazionale sammarinese, ha decisamente frenato gli entusiasmi. ''A seguito di un'errata comunicazione da parte della Federazione Internazionale Judo circa la non negatività dell'atleta Karim Gharbi - si legge nella nota - l'organizzazione dei Giochi Olimpici di Rio ha mantenuto l'eleggibilità del judoka sammarinese, invitando il Capo Missione a reinserirlo nella delegazione. L'atleta è stato prontamente informato degli sviluppi. Le successive verifiche effettuate con il Nado San Marino e la stessa Federazione Internazionale hanno permesso di evidenziare la non congruità delle comunicazioni trasmesse. Nelle prossime ore la Federazione Internazionale Judo si pronuncerà in via ufficiale sulla esclusione del judoka sammarinese''.