Contador out un mese: addio alle Olimpiadi

12 luglio 2016

Alberto Contador non prenderà parte alle prove di ciclismo su strada a Rio 2016 . Dopo le due cadute al Tour de France e il ritiro dalla Grande Boucle, il portacolori della Tinkoff ha effettuato ulteriori accertamenti sui danni riportati ed è risultato che dovrà rimanere fermo per 15 giorni e poi potrà riprendere il ritmo senza forzare per altre due settiman e. " La prospettiva Giochi è praticamente esclusa ", ha spiegato lo spagnolo.

Gli esami presso la la Clinica Centro de Madrid hanno evidenziato problemi più gravi di quanto previsto per il campione, che a causa delle contusioni riportate a anche di qualche guaio muscolare dovrà alzare bandiera bianca per le Olimpiadi. "L'obiettivo è quello di recuperare per la Vuelta - ha spiegato con amarezza Contador -. E' un duro colpo per il morale, perché i Giochi erano il mio secondo grande obiettivo dell'anno".