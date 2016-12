Ciclismo: Nibali operato alla clavicola

8 agosto 2016

"L'intervento si è svolto senza particolari problemi e, se non ci sono dati aggiuntivi, domani mattina Vincenzo Nibali sarà dimesso e tornerà a casA - ha detto il professor Flavio Terragnoli, che ha operato alla clavicola il ciclista siciliano - Il paziente ha avuto una frattura scomposta pluriframmentaria del terzo laterale della clavicola che è stata ridotta con una placca. Valuteremo a fine mese i tempi di recupero".



"Insieme allo staff medico del team Astana valuteremo i tempi di recupero ed entro fine mese torneremo a Brescia per una visita - ha spiegato Alex Carrera, manager di Nibali - Il suo sogno - ha aggiunto - era conquistare l'oro olimpico e purtroppo il suo sogno è svanito ed è normale che Vincenzo non sia al settimo cielo". Nibali è rientrato in Italia sul volo di Stato assieme al premier Matteo Renzi. Da Firenze è stato poi trasferito a Brescia.