Canottaggio: emozione Italia, è bronzo nel due senza maschile

11 agosto 2016

"NOI RAGAZZI CON LA TESTA DEI CAMPIONI"

"Siamo giovani ma abbiamo già la testa da campioni". E' raggiante e orgoglioso Marco Di Costanzo, 24 anni, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alla prima partecipazione olimpica: "E' stata una gara molto dura - gli fa eco il compagno di squadra Giovanni Abagnale, 21 anni - siamo stupiti noi stessi per quello che abbiamo fatto". "Essere subito protagonisti all'esordio - aggiunge Di Costanzo ai microfoni della Rai - è una cosa incredibile. Ci abbiamo creduto col cuore e con la testa sin dal primo momento. Abbiamo preparato tutto in 20 giorni e abbiamo vinto. La nostra era una barca 'giovane', ma ci siamo comportati da veterani, da veri campioni" Abagnale ricorda di "venire dalla scuola dei 'fratelloni' Abbagnale" e li "ringrazia" per quello che gli "hanno insegnato" mandando i "saluti anche ai due ragazzi dell'Aniene, Nicolò e Vincenzo", che hanno sostituito perchè sono squalificati. Entrambi si dicono "grati alle migliaia di persone che ci hanno scritto e sostenuto, dandoci forza, sui social network in questi giorni".