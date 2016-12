Buffon scrive a Tamberi: "I campioni cadono e si rialzano" "Lo sport è anche questo e la vita di questi tempi ci mostra drammi e tragedie ben più grandi"

17 luglio 2016

Il giorno dopo il dramma di Gianmarco Tamberi , Gigi Buffon ha scritto un messaggio di sostegno al saltatore, costretto a rinunciare ai Giochi di Rio 2016 per un infortunio. "Tutte le possibili parole di conforto sanno solo di circostanza. Ma lo sport è anche questo e la vita di questi tempi ci mostra drammi e tragedie ben più grandi. Anche per questo i campioni non si arrendono. Cadono e si rialzano! Forza Gianmarco Tamberi!", le sue parole.



"Conosco il sapore amaro della sconfitta. So cosa vuol dire lavorare, lottare, sudare per realizzare un sogno. Ho appena provato certe emozioni e ricordo bene la mia mancata partecipazione a Euro 2000 per infortunio", le parole del portiere della Juve e della Nazionale", ha aggiunto.



"Voglio ringraziare tutta Italia con il mio sorriso...quel sorriso che mi ha sempre dato la voglia di arrivare più in alto di tutti! Lo dedico a voi, sportivi e non, che mi state continuando a scrivere ogni ora e che avete già acceso un altro sogno, forse lontano, ma un sogno vero... grazie Italia! grazie Italiani! Si, continuerò a piangere leggendo le vostre parole, ma sentirvi così vicini mi scalda il cuore!". Così con un messaggio sui social network il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi ringrazia i tantissimi che gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento e solidarietà dopo l'infortunio che gli è costato l'addio alle olimpiadi di Rio.