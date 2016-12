Rio 2016, Blengini sfida il Brasile: "Nessuna paura della torcida"

20 agosto 2016

Gianlorenzo Blengini , ct dell'Italvolley, non sta più nella pelle alla vigilia dell'ultimo atto contro il Brasile che potrebbe regalare agli azzurri il primo oro olimpico della sua storia. "Che figata una finale olimpica Italia-Brasile al Maracanazinho. Non vedo cosa possa esserci di più bello - ha commentato - Devo ammettere che la torcida non ci spaventa. Anzi esalta anche noi". La sfida è lanciata...

Zaytsev e compagni hanno già fatto lo sgambetto ai padroni di casa nel girone eliminatorio, un secco 3-1 che poteva costare carissimo ai brasiliani sull'orlo dell'eliminazione. Da allora, però, si sono rimessi in carreggiata e ora per l'Italia non potrebbe esserci ostacolo più duro per un posto nella storia. "Per i ragazzi è uno stimolo in più, non è una cosa che stanno vivendo con angoscia" ha sottolineato Blengini. I brasiliani hanno perso due finali olimpiche consecutive nel 2008 contro gli Stati Uniti e nel 2012 con la Russia. "Non c'è due senza tre" recita un vecchio adagio. Non resta che dare la parola al campo e incrociare le dita.