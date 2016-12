RiminiWellness, torna la Gym Boxe con i campionati italiani

13 maggio 2016

Come nelle edizioni scorse, anche R iminiWellness2016 ospiterà uno stand del settore amatoriale della Federazione Pugilistica Italiana : è l'occasione per vedere all'opera i pugili amatoriali legati alla Gym Boxe . Dal 2 al 5 giugno, infatti, ci saranno le selezioni dei campionati italiani di Gym Boxe, una disciplina regolamentata dalla Fpi e che ha come obiettivo il benessere psicofisico attraverso nozioni tecnico tattiche propedeutiche all’attività del pugilato, con contatto controllato.

La Gym Boxe, riservata ai maggiori di 13 anni e divisa in Soft-Boxe, Boxe in Action, Boxe Competition e Light Boxe, sta prendendo sempre più piede in Italia perché coniuga elasticità e potenza, coordinazione neuromuscolare ed equilibrio fisico senza tralasciare la parte ludica. Il tutto, in condizioni di piena sicurezza.



A RiminiWellness ci saranno esibizioni oltre alla possibilità per il pubblico di partecipare alle lezioni tenute dai tecnici federali. L'obiettivo è la cura del benessere psico-fisico attraverso la nozioni tecnico-tattiche del pugilato e di uno sport completo e di moda.