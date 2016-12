RiminiWellness, la vasca esterna lancia le nuove tendenze acquatiche

19 maggio 2016

Chi l'ha detto che per allenarsi serve per forza stare in palestra? A RiminiWellness ci sarà anche lo spettacolo del fitness "acquatico" grazie alla presenza della vasca esterna di EAA che ospiterà il meglio delle tendenze mondiali acquatiche. Non solo esercizi (per esempio Acqua Pole con upgrades) ma anche attrezzature firmate Aqquatix oltre a costumi di alta qualità Akron e i prodotti di Finis e Wibitsports.



Si rinnova quindi la partnership RiminiWellness-EAA/Aqquatix, nello stand verranno presentate le inedite Aquabike BMP3 2.0 e il restyling della New-Smart Aquabike oltre al Pentagon Jump (trampolino elastico pentagonale) e la trave acquatica Aqua Balance. La vasca esterna ospiterà il top dell'innovazione mondiale per metodologie, contenuti e attrezzature.