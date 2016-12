RiminiWellness, l'energy revolution torna sulla riviera romagnola

11 maggio 2016

Anche per questa edizione, l'undicesima, RiminiWellness è ricca di novità. Grazie al lancio della nuova app, visitatori e operatori di settore potranno interagire attivamente con le ultime tendenze del fitness mondiale. Tra le zone tematiche di rilievo, la "Holistic Inner Zone" con esercizi mirati alla conoscenza del proprio corpo (grazie all'innovativo Will Power Grace Method) e "l'Antigravity Air Zone", idea che arriva direttamente da New York, dove morbide amache consentono di eseguire movimenti in aria in completa sicurezza.

Nella Golden Stage spazio a musica ed energia, con le ultime tendenze fitness come Dance Conditioning, High Intensity Strength Training, Step Choreography, Reggaeton fitness (una sorta di allenamento basato sul ballo), Onekor fitness e molte altre, tra cui le nuove discipline Crab. Non mancheranno esponenti di spicco, sia italiani che internazionali di sport e spettacolo, oltre a un ampio focus sul mangiare bene: tecnologi e nutrizionisti racconteranno le proprietà nutritive e salutari del food mentre grandi chef si scateneranno in straordinari show cooking.



VAI AL SITO UFFICIALE DI RIMINIWELLNESS