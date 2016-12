RiminiWellness accende i motori con il pilota ravennate Marco Melandri

2 giugno 2016

Anche per l'undicesima edizione di RiminiWellness viene riconfermato il format vincente della divisione in due aree: quella W-PRO, studiata per il pubblico professionale, e quella W-FUN, per il pubblico degli appassionati. Sono 16 i padiglioni attivi dove respirare energia a 360 gradi, con 50 palchi e un totale di oltre 400 aziende tra dirette e rappresentate, attive nelle diverse anime del vivere bene e in armonia con il proprio corpo e con l'ambiente: fitness, benessere, danza & sport fashion, turismo wellness, contract & design.



Riconfermate, e in crescita, le sezioni Riabilitec, dedicata alla riabilitazione, e Rimini Steel, incentrata sulle arti marziali e da combattimento. Entusiasta Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera, che afferma: "RiminiWellness è riconosciuto come evento leader del settore, con una valenza internazionale in continua crescita. Per il 2016 prevediamo ulteriori margini di sviluppo, senza precedenti in termini di pubblico straniero, professionale e appassionato".



VAI AL SITO UFFICIALE DI RIMINIWELLNESS