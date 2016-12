Real-Ball Fitness: allenarsi a tempo di musica rimbalzando su una sfera

11 maggio 2016

Le discipline che uniscono il fitness e la danza sono quelle che da sempre riscuotono maggior successo, perché trasformano la fatica fisica in divertimento puro. Per l'edizione 2016 RiminiWelleness propone Real-Ball Fitness: eseguito interamente rimbalzando sulla palla, è un allenamento cardio/brucia-grassi, ma anche un lavoro di tonificazione per tutti i principali gruppi muscolari.